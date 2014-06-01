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      • Бизнес-туры для иностранцев разработали в Бресте

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 15:07
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      Торгово-промышленная палата РБ разработала новые бизнес-туры для иностранных партнеров - они включают не только знакомство с достопримечательностями, но также и встречи с представителями бизнеса, экскурсии на предприятия. Также иностранные гости смогут пообщаться с представителями государственных и региональных органов, внести свои предложения по инвестированию или межнациональному сотрудничеству.
      Бизнес-туры будут проводиться на базе безвизового режима - таким образом Торгово-промышленная палата надеется привлечь новых экономических партнеров и расширить возможности сотрудничества.  File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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