Бизнес-туры для иностранцев разработали в Бресте

Торгово-промышленная палата РБ разработала новые бизнес-туры для иностранных партнеров - они включают не только знакомство с достопримечательностями, но также и встречи с представителями бизнеса, экскурсии на предприятия. Также иностранные гости смогут пообщаться с представителями государственных и региональных органов, внести свои предложения по инвестированию или межнациональному сотрудничеству. Бизнес-туры будут проводиться на базе безвизового режима - таким образом Торгово-промышленная палата надеется привлечь новых экономических партнеров и расширить возможности сотрудничества.
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