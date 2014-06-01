Сбербанк РФ оценил убытки Беларуси от налогового маневра России

Аналитики Сбербанка РФ провели подсчет финансовых потерь Беларуси, которые грядут в связи с реализацией российского налогового маневра, который рассчитан в общей сложности на 6 лет. Так, на одну только закупку нефти РБ потратит на 300 миллионов долларов больше, чем ранее. Также снижение госпошлины на нефть значительно снизит доходы экономики РБ за повторную перепродажу российской нефти. За один только первый этап налогового маневра экономика РБ уже понесла существенные потери - примерно 600 миллионов рублей.
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