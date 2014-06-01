Дома, в которых никто не живет три года, признают пустующими



Если ответ на сообщение не поступит, городская администрация имеет право переоформить собственность на административно-территориальную единицу, затем продать или отправить под снос. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Указ о ветхих и пустующих домах был выложен на официальном сайте Президента РБ. Согласно последним поправкам, в список пустующих может попасть любой жилой дом, хозяева или жильцы которого не проживали в нем три года и не предоставили намерение использовать его для проживания. В таком случае комиссия имеет право внести его в специальный реестр и отправить данные собственнику заказным письмом или вручить лично в руки.Если ответ на сообщение не поступит, городская администрация имеет право переоформить собственность на административно-территориальную единицу, затем продать или отправить под снос. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.