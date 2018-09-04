Россия планирует сократить поставки нефтепродуктов в Беларусь в 10 раз

Директор департамента таможенной и налоговой политики РФ сообщил, что в ближайшее время Россия намерена сократить поставку нефтепродуктов в Беларусь примерно в 10 раз. На данный момент общий объем поставок производных нефти белорусским потребителям составляет 3 миллиона тонн, если решение будет подтверждено, следует ожидать сокращения объема до 200-300 тысяч тонн в год. Глава "Белнефтехим" считает, что сокращение поставок будет неверным шагом со стороны страны-соседа, поскольку негативно повлияет на белорусскую экономику.
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