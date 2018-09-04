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      • Россия планирует сократить поставки нефтепродуктов в Беларусь в 10 раз

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: 4-09-2018, 21:35
      (голосов: 0)
      Директор департамента таможенной и налоговой политики РФ сообщил, что в ближайшее время Россия намерена сократить поставку нефтепродуктов в Беларусь примерно в 10 раз. На данный момент общий объем поставок производных нефти белорусским потребителям составляет 3 миллиона тонн, если решение будет подтверждено, следует ожидать сокращения объема до 200-300 тысяч тонн в год. 
      Глава "Белнефтехим" считает, что сокращение поставок будет неверным шагом со стороны страны-соседа, поскольку негативно повлияет на белорусскую экономику. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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