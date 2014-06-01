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      • Полоцкие коммерсанты недоплатили налоговый сбор величиной в 40,8 тысяч рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:09
      (голосов: 0)
      Комитет государственного контроля сообщил о нарушении - бизнесмены, работающие в Полоцке и Новополоцке, незаконным путем ввезли из России на территорию РБ семена и саженцы цветов на сумму 204 тысячи белорусских рублей. Таким образом они уклонились от уплаты налога в размере 40,8 тысяч.
      Возможность уклониться от уплаты обязательной пошлины бизнесмены обнаружили в предоставлении неправильных данных налоговой, а также подделке деклараций. Покупая часть товара официально, нарушители ввозили в страну партию большего объема. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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