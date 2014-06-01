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      • В Палате представителей РБ решили не запрещать геогриевские ленты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:36
      (голосов: 0)
      После получения петиция от обычных граждан Беларуси, Палата представителей РБ прокомментировала просьбу о запрете георгиевской ленты. По мнению Игоря Марзалюка, георгиевская лента - символ победы против фашизма, поэтому запрещать ее нецелесообразно. На данный момент этот символ запрещен в трех странах мира - Украине, Латвии и Литве.
      Тем не менее, РБ не спешит расставаться с георгиевской лентой. Марзалюк назвал такое предложение граждан плевком в лицо живым ветеранам Великой Отечественной войны.

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