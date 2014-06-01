В Палате представителей РБ решили не запрещать геогриевские ленты

После получения петиция от обычных граждан Беларуси, Палата представителей РБ прокомментировала просьбу о запрете георгиевской ленты. По мнению Игоря Марзалюка, георгиевская лента - символ победы против фашизма, поэтому запрещать ее нецелесообразно. На данный момент этот символ запрещен в трех странах мира - Украине, Латвии и Литве. Тем не менее, РБ не спешит расставаться с георгиевской лентой. Марзалюк назвал такое предложение граждан плевком в лицо живым ветеранам Великой Отечественной войны.
File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.