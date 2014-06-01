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      • В Полоцке выявили партию редкого синтетического наркотика

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Сегодня, 18:22
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      Вчера 27 августа в Полоцке задержали крупную (50 грамм) партию сильного психотропного вещества, о действии которого известно, что он в 5 тысяч раз сильнее героина. По данным оперативников, даже 1 грамм вещества карфентанил считается крупной партией. Нарушителем оказался житель Полоцкого района, причем 37-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление с тем же препаратом.
      На данный момент подозреваемый находится под стражей, его ждет до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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