В Полоцке выявили партию редкого синтетического наркотика

Вчера 27 августа в Полоцке задержали крупную (50 грамм) партию сильного психотропного вещества, о действии которого известно, что он в 5 тысяч раз сильнее героина. По данным оперативников, даже 1 грамм вещества карфентанил считается крупной партией. Нарушителем оказался житель Полоцкого района, причем 37-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление с тем же препаратом. На данный момент подозреваемый находится под стражей, его ждет до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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