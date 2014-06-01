В Минске разыскивается пропавший без вести воспитанник детского дома

В Минске вторую неделю разыскивают пропавшего без вести 15-летнего парня, который ушел из детского дома №2 и до сих пор не вернулся. Даниил Сенников ростом 170 см худощавого телосложения с темно-русыми волосами может находиться в одном из торговых центров или на жд вокзале, также он может просить прохожих попользоваться телефоном, чтобы войти на свою страницу в одной из социальных сетей. Подросток и ранее самовольно покидал детское учреждение, однако сам возвращался. Тех, кто видел мальчика или знает о его местонахождении, просьба сообщить в милицию.
File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.