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      • В Минске разыскивается пропавший без вести воспитанник детского дома

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Сегодня, 19:37
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      В Минске вторую неделю разыскивают пропавшего без вести 15-летнего парня, который ушел из детского дома №2 и до сих пор не вернулся. Даниил Сенников ростом 170 см худощавого телосложения с темно-русыми волосами может находиться в одном из торговых центров или на жд вокзале, также он может просить прохожих попользоваться телефоном, чтобы войти на свою страницу в одной из социальных сетей.
      Подросток и ранее самовольно покидал детское учреждение, однако сам возвращался. Тех, кто видел мальчика или знает о его местонахождении, просьба сообщить в милицию. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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