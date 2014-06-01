На протяжении 10 дней водители Витебской области должны ездить с включенными днем фарами

В связи с комплексом мероприятий ГАИ "Внимание - дети", водители должны в экспериментальном режиме ездить с включенными фарами даже в дневное время. Речь идет об использовании фар дальнего или ближнего света круглосуточно в период с 25 августа по 5 сентября. Нововведение призвано повысить уровень безопасности на дороге, снизить детскую травматизацию в результате ДТП. Все водители, которые будут замечены на дорогах без работающих фар, будут привлечены к административной ответственности и выплатят штраф в размере двух базовых величин, что составляет 49 рублей.
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