За сутки в Полоцке произошло 2 пожара

Вчера 21 августа в Полоцке вспыхнуло сразу два пожара - об этом сообщила пресс-служба МЧС. Так, около 15:30 часов горела баня, принадлежащая местному жителю - здание стоит на улице Циолковского. В результате возгорания повреждены несущие перекрытия, стены и крыша, а также уничтожена часть имущества. Вечером около 21:30 стало известно еще об одном происшествии - загорелся частный дом, принадлежащий пожилой женщине. Пожар удалось потушить, однако огонь повредил одну из комнат, сгорело имущество.
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