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      • За сутки в Полоцке произошло 2 пожара

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 21:15
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      Вчера 21 августа в Полоцке вспыхнуло сразу два пожара - об этом сообщила пресс-служба МЧС. Так, около 15:30 часов горела баня, принадлежащая местному жителю - здание стоит на улице Циолковского. В результате возгорания повреждены несущие перекрытия, стены и крыша, а также уничтожена часть имущества.
      Вечером около 21:30 стало известно еще об одном происшествии - загорелся частный дом, принадлежащий пожилой женщине. Пожар удалось потушить, однако огонь повредил одну из комнат, сгорело имущество. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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