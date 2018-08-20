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      • Двое латышей наладили незаконный бизнес в Полоцком районе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: 20-08-2018, 18:36
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      Пресс-центр Комитета государственного контроля рассказал о случае незаконной реализации лесопильных материалов в Полоцком районе: бизнес организовали два брата из Латвии. При помощи мошеннической схемы в обход законодательства из страны было вывезено 63 лесовоза с сырьем, позже оно продавалось на территории Евросоюза.
      В данный момент имущество братьев арестовано, один из них даже стал фигурантом уголовного дела. Благодаря реализации имущества нарушителей страна сможет вернуть в бюджет причитающиеся от предпринимательской деятельности средства. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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