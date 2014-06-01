Жителя Полоцка будут судить за порчу остановки

4 августа неработающий житель Полоцка намеренно портил остановку общественного транспорта, в результате чего был задержан нарядом РОВД. На данный момент на мужчину возбуждено уголовное дело, он ожидает суда. По данным следствия, нанесенный объекту ущерб оценен в 187 рублей. В случае максимальной строгости суда, полочанину грозит три месяца ареста за порчу общественного имущества. Также возможна замена наказания на общественные работы или выплату штрафа. Не так давно, в конце июня, также был задержан полочанин за аналогичное преступление.
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