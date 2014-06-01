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      • За полгода в Полоцке выявили 26 случаев кражи денег с карт

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 18:20
      (голосов: 0)
      За прошедшие полгода Полоцкое РОВД зафиксировало 26 случаев мошенничества с банковскими картами, которое привело к потере денег владельцами. В большинстве случаев преступники незаконно завладевают данными карточек, а затем используют их для покупок в интернете. Также карточки используются для бесконтактной оплаты.
      В целях безопасного пользования банковскими карточками сотрудники правоохранительных органов напоминают людям о необходимости раздельного хранения ПИН-кода и самой карточки. Очень важно не давать ПИН-код официантам в кафе, продавцам или знакомым - даже если вы им доверяете. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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