Полоцк и Новополоцк получил сверхдоходы Витебской области

В 2018 году Витебская область, благодаря грамотному менеджменту и активной экономической позиции, получила свердоходы. Часть из них будет направлена на развитие городов Полоцка и Новополоцка. По официальным данным, за год "лишними" стали 3,2 миллиона рублей. Часть денег направлена на реконструкцию лифтов в Полоцке и Новополоцке: многие подъемники в 2021 завершают свой эксплуатационный срок, поэтому требуют капитального ремонта или замены. 13 миллионов рублей, благодаря допфинансированию, ушло на реконструкцию ледового дворца "Химик" в Новополоцке. Этот масштабный ремонт задумывался долгое время и наконец стал возможным.
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