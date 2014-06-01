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      • Полоцк и Новополоцк получил сверхдоходы Витебской области

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 12:38
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      В 2018 году Витебская область, благодаря грамотному менеджменту и активной экономической позиции, получила свердоходы. Часть из них будет направлена на развитие городов Полоцка и Новополоцка. По официальным данным, за год "лишними" стали 3,2 миллиона рублей. Часть денег направлена на реконструкцию лифтов в Полоцке и Новополоцке: многие подъемники в 2021 завершают свой эксплуатационный срок, поэтому требуют капитального ремонта или замены.
      13 миллионов рублей, благодаря допфинансированию, ушло на реконструкцию ледового дворца "Химик" в Новополоцке. Этот масштабный ремонт задумывался долгое время и наконец стал возможным. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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