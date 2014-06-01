За прошедший период 2018 года в Новополоцке выявили 7 больных ВИЧ



Также в аптеках Новополоцка появились тесты, которые помогают пройти обследование на ВИЧ в домашних условиях (они контактируют со слюной). Благодаря такому тесту к медикам уже обратился один человек с подозрением на ВИЧ, после чего диагноз подтвердили лабораторные исследования. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. С начала 2018 года медикам удалось выявить 7 ВИЧ-положительных больных - такое количество инфицированных набралось после проверки образцов крови 10 тысяч человек. Большая часть инфицированных - молодежь от 25 до 40 лет, наиболее распространенный способ инфицирования - незащищенный половой контакт. В прошлом году за тот же период времени был выявлен всего 1 ВИЧ-инфицированный человек.Также в аптеках Новополоцка появились тесты, которые помогают пройти обследование на ВИЧ в домашних условиях (они контактируют со слюной). Благодаря такому тесту к медикам уже обратился один человек с подозрением на ВИЧ, после чего диагноз подтвердили лабораторные исследования. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.