Недостроенный "Мини-Новополоцк" уже начали разрушать

Одна из жительниц Новополоцка сняла на камеру целенаправленное разрушение детьми новых аттракционов в парке культуры и отдыха - речь идет о комплексе "Мини-Новополоцк". Средства на создание детского города выделил "Нафтан", заводу инициатива обошлась в 300 тысяч рублей. Сейчас строительство подходит к концу, однако точные сроки сдачи в эксплуатацию директор "Нафтана" озвучить пока не может - они зависят от подрядчиков. Несмотря на незаконченность строительства парка, местные жители уже умудрились сломать пару элементов - причем речь идет о детях. Новополочанка, прогуливаясь в парке, сняла на камеру намеренное разрушение игрушечного трамвайчика группой детей. Маленькие вандалы остановились только когда увидели, что наблюдательница ведет съемку.
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