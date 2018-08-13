polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Недостроенный "Мини-Новополоцк" уже начали разрушать

      • Недостроенный "Мини-Новополоцк" уже начали разрушать

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: 13-08-2018, 22:09
      (голосов: 0)
      Одна из жительниц Новополоцка сняла на камеру целенаправленное разрушение детьми новых аттракционов в парке культуры и отдыха - речь идет о комплексе "Мини-Новополоцк". Средства на создание детского города выделил "Нафтан", заводу инициатива обошлась в 300 тысяч рублей. Сейчас строительство подходит к концу, однако точные сроки сдачи в эксплуатацию директор "Нафтана" озвучить пока не может - они зависят от подрядчиков.
      Несмотря на незаконченность строительства парка, местные жители уже умудрились сломать пару элементов - причем речь идет о детях. Новополочанка, прогуливаясь в парке, сняла на камеру намеренное разрушение игрушечного трамвайчика группой детей. Маленькие вандалы остановились только когда увидели, что наблюдательница ведет съемку. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь