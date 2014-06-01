В Новополоцке несколько водителей повторно попались пьяными

На официальном сайте Новополоцкого горисполкома появилась информация о количестве задержанных при вождении в нетрезвом состоянии. Всего с начала года "попались" 94 человека, из них четверо нарушали закон повторно. В РБ ужесточились наказания за пьяное вождение: при первом выявлении нарушения человек обязан заплатить крупный штраф и получает три года лишения прав. Во второй раз его ждет уголовная ответственность и конфискация автомобиля (даже в том случае, если он использовал чужую машину). До 16 августа сотрудники ГАИ будут тщательно следить за порядком на дорогах и проводить рейды против нетрезвых водителей.скачать dle 12.0
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