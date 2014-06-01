Полочанина подозревают в избиении сожительницы: от травм она скончалась





Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 58-летнего жителя Полоцка подозревают в избиении своей 67-летней сожительницы. По предварительным данным, причиной агрессии послужило нежелание впускать пьяного мужчину в дом. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Трагедия произошла еще в июне.По версии следствия, пьяный мужчина после отказа впустить его разбил окно и сильно избил сожительницу. Сейчас его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.