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      • Полочанина подозревают в избиении сожительницы: от травм она скончалась

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 19:53
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      58-летнего жителя Полоцка подозревают в избиении своей 67-летней сожительницы. По предварительным данным, причиной агрессии послужило нежелание впускать пьяного мужчину в дом. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Трагедия произошла еще в июне.По версии следствия, пьяный мужчина после отказа впустить его разбил окно и сильно избил сожительницу. Сейчас его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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