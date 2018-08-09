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      • Новополоцкий спасатель МЧС в свободное время спас жизнь тонущему мужчине

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: 9-08-2018, 19:41
      (голосов: 0)
      Находясь в отпуске, сотрудник МЧС Новополоцка спас жизнь тонущему в искусственном водоеме мужчине - инцидент произошел в Глубокском районе. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
      29 июля отдыхающий на искусственном водоеме Ломаши нетрезвый мужчина начал тонуть - он доплыл до середины пруда, однако не рассчитал силы. На помощь позвала девушка, которая отдыхала вместе с пострадавшим.

      На том же пляже с супругой и детьми отдыхал Новополоцкий спасатель Дмитрий Спасибенок. Вместе со своим другом он сумел вытащить утопающего из воды и провести реанимационные мероприятия. Мужчина не требовал медицинской помощи.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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