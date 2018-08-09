Новополоцкий спасатель МЧС в свободное время спас жизнь тонущему мужчине

Находясь в отпуске, сотрудник МЧС Новополоцка спас жизнь тонущему в искусственном водоеме мужчине - инцидент произошел в Глубокском районе. Информация об этом появилась на сайте ведомства. 29 июля отдыхающий на искусственном водоеме Ломаши нетрезвый мужчина начал тонуть - он доплыл до середины пруда, однако не рассчитал силы. На помощь позвала девушка, которая отдыхала вместе с пострадавшим.
На том же пляже с супругой и детьми отдыхал Новополоцкий спасатель Дмитрий Спасибенок. Вместе со своим другом он сумел вытащить утопающего из воды и провести реанимационные мероприятия. Мужчина не требовал медицинской помощи.скачать dle 12.0
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