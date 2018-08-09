Новополоцкий спасатель МЧС в свободное время спас жизнь тонущему мужчине



29 июля отдыхающий на искусственном водоеме Ломаши нетрезвый мужчина начал тонуть - он доплыл до середины пруда, однако не рассчитал силы. На помощь позвала девушка, которая отдыхала вместе с пострадавшим.



На том же пляже с супругой и детьми отдыхал Новополоцкий спасатель Дмитрий Спасибенок. Вместе со своим другом он сумел вытащить утопающего из воды и провести реанимационные мероприятия. Мужчина не требовал медицинской помощи.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Находясь в отпуске, сотрудник МЧС Новополоцка спас жизнь тонущему в искусственном водоеме мужчине - инцидент произошел в Глубокском районе. Информация об этом появилась на сайте ведомства.29 июля отдыхающий на искусственном водоеме Ломаши нетрезвый мужчина начал тонуть - он доплыл до середины пруда, однако не рассчитал силы. На помощь позвала девушка, которая отдыхала вместе с пострадавшим.На том же пляже с супругой и детьми отдыхал Новополоцкий спасатель Дмитрий Спасибенок. Вместе со своим другом он сумел вытащить утопающего из воды и провести реанимационные мероприятия. Мужчина не требовал медицинской помощи. скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.