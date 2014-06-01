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      • Милиция провела рейд для обнаружения притонов Полоцка

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 22:50
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      Полоцкая милиция провела рейд по микрорайону "Задвинье" с целью выявления так называемых "притонов" - за день их было обнаружено 50 штук. В РОВД рассказали, что периодически проводят профилактические мероприятия - посещают известные и предполагаемые места сбора асоциальных элементов, задерживают нарушителей. Однако, по словам правоохранителей, происходит своего рода круговорот - на место осужденных приходят новые. По этой причине количество притонов в разных районах города сохраняется практически неизменным.
      В процессе отработки милицией было составлено более 140 протоколов - в основном за нарушение общественного порядка.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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