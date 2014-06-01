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      • Житель Новополоцка хранил оружие, выращивал и продавал марихуану

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 22:36
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      Прокуратура направила в суд дело 47-летнего новополочанина, который хранил дома арсенал оружия, а также на протяжении 10 лет занимался выращиванием, приготовлением и сбытом наркотических веществ. Незаконной деятельностью подозреваемый занимался прямо в своей квартире, которую он превратил в склад и химическую лабораторию.
      Последние 10 лет задержанный выращивал дома марихуану, из которой получал сухое вещество и гашишное масло - часть полученных наркотиков сбывалась на территории РБ. Также на протяжении 12 лет мужчина занимался скупкой частей оружия и действующего оружия, которое хранил у себя дома. Сейчас подозреваемого ожидает суд сразу по трем статьям.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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