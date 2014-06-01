Житель Новополоцка хранил оружие, выращивал и продавал марихуану

Прокуратура направила в суд дело 47-летнего новополочанина, который хранил дома арсенал оружия, а также на протяжении 10 лет занимался выращиванием, приготовлением и сбытом наркотических веществ. Незаконной деятельностью подозреваемый занимался прямо в своей квартире, которую он превратил в склад и химическую лабораторию. Последние 10 лет задержанный выращивал дома марихуану, из которой получал сухое вещество и гашишное масло - часть полученных наркотиков сбывалась на территории РБ. Также на протяжении 12 лет мужчина занимался скупкой частей оружия и действующего оружия, которое хранил у себя дома. Сейчас подозреваемого ожидает суд сразу по трем статьям.скачать dle 12.0
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