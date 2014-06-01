За один день в Полоцке задержали 20 нелегальных мигрантов



Первое задержание нелегальных мигрантов может закончиться депортацией или штрафом, а если нелегалов еще раз поймают на попытке незаконно пересечь границу, их ждет тюремное заключение в соответствии с УК РБ.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Пресс-служба пограничного отряда Полоцка сообщила о задержании 18 июля около 20 нелегалов, которые пытались незаконно пересечь границу Беларуси и Латвии. На поиски лучшей жизни отправились граждане Вьетнами, Алжира, Нигерии. На данный момент все задержанные остаются в Беларуси до выяснения обстоятельств.Первое задержание нелегальных мигрантов может закончиться депортацией или штрафом, а если нелегалов еще раз поймают на попытке незаконно пересечь границу, их ждет тюремное заключение в соответствии с УК РБ. скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.