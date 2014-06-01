Полоцкий суд вынес приговор женщине, совершившей поджог из ревности

Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси обнародовала информацию о вынесении приговора 40-летней полочанке, которая в марте 2018 года совершила поджог квартиры на почве ревности. Пострадавшая хозяйка жилья жила в одном доме с поджигательницей, однако между ними существовала неприязнь на фоне ревности к мужчине. Находясь в нетрезвом состоянии, ревнивица подожгла дверь в квартиру своей соперницы, однако пожар быстро обнаружили и потушили соседи. Полоцкий суд признал обвиняемую виновной и вынес ей приговор в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительные учреждения. Кроме этого, виновная обязана заплатить пострадавшей штраф в размере 830 рублей.скачать dle 12.0
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