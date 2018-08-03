Мопедист погиб в Орше после столкновения с микроавтобусом



Водитель мопеда скончался прямо на месте ДТП от полученных травм. Водитель микроавтобуса задержан, по делу ведется следствие.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщила о трагедии - 3 августа около 14 часов в Орше произошло ДТП, которое закончилось смертью 60-летнего мопедиста. Он погиб в результате столкновения с микроавтобусом, которым управлял 23-летний мужчина. По данным ГАИ, инцидент произошел на пересечении улиц Могилевской и Дубровской: при повороте микроавтобуса налево водитель авто не уступил дорогу мопедисту, хотя по правилам должен был это сделать.Водитель мопеда скончался прямо на месте ДТП от полученных травм. Водитель микроавтобуса задержан, по делу ведется следствие. скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.