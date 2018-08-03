Сотрудник МЧС на пляже в Полоцке спас тонущих девочек

На одном из пляжей Полоцка в районе улицы Богдановича 2 августа произошел инцидент - едва не утонули две сестры, школьница и студентка - 18 и 12 лет. Они гостили в Полоцке у родни. На помощь девушкам пришел 22-летний сотрудник МЧС, который по чистой случайности отдыхал на том же пляже со своей девушкой. Молодой человек заметил, что девушки уже выбились из сил и не могут самостоятельно выбраться из воды: младшая сестра цеплялась за старшую и могла утянуть ее под воду. Спасатель подхватил одну из девушек, другая поплыла к берегу, держась за него. Благодаря своевременному спасению девушки даже не нуждались в помощи медиков и смогли самостоятельно отправиться домой.скачать dle 12.0
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