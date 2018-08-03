polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Сотрудник МЧС на пляже в Полоцке спас тонущих девочек

      • Сотрудник МЧС на пляже в Полоцке спас тонущих девочек

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: 3-08-2018, 12:54
      (голосов: 0)
      На одном из пляжей Полоцка в районе улицы Богдановича 2 августа произошел инцидент - едва не утонули две сестры, школьница и студентка - 18 и 12 лет. Они гостили в Полоцке у родни. На помощь девушкам пришел 22-летний сотрудник МЧС, который по чистой случайности отдыхал на том же пляже со своей девушкой. 
      Молодой человек заметил, что девушки уже выбились из сил и не могут самостоятельно выбраться из воды: младшая сестра цеплялась за старшую и могла утянуть ее под воду. Спасатель подхватил одну из девушек, другая поплыла к берегу, держась за него. Благодаря своевременному спасению девушки даже не нуждались в помощи медиков и смогли самостоятельно отправиться домой.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь