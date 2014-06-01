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      • Жительница Полоцка насмерть сбила пенсионерку

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 18:05
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      ГАИ Витебска сообщило о ДТП со смертельным исходом: на первом километре трассы Ушачи-Зябки была насмерть сбита 68-летняя пенсионерка. За рулем автомобиля Фольксваген, который совершил наезд, находилась 36-летняя жительница города Полоцка. По предварительным данным, она отвлеклась и выехала на обочину, по которой шла пострадавшая. От полученных травм пенсионерка скончалась - она была жительницей деревни Телечино.
      Сейчас ГАИ проводит проверку и выясняет факты происшествия. От них зависит, предстанет ли женщина-водитель перед судом.

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