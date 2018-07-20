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      • Милевский опубликовал прощальное послание болельщикам брестского "Динамо"

      Раздел: Новости региона / Новости спорта Дата публикации: 20-07-2018, 14:08
      (голосов: 0)
      В связи со своим уходом из "Динамо-Брест" футболист Александр Милевский на своей странице в соцсети опубликовал прощальное послание, адресованное болельщикам брестского "Динамо" и своему теперь уже бывшему партнеру по команде Павлу Савицкому. Последний тоже покидает стан "бело-голубых" вместе с Милевским и еще одним товарищем по команде.
      Информация о кадровых перестановках в команде подтвердилась 19 июля - об этом сообщила пресс-секретарь клуба Ольга Хиженкова. Футбольный клуб решил расстаться с тремя футболистами, которые заочно числились лидерами команды - Милевским, Савицким и Гавриловичем.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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