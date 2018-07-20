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      • Умер знаменитый белорусский футбольный тренер Иван Савостиков

      Раздел: Новости региона / Новости спорта Дата публикации: 20-07-2018, 13:19
      (голосов: 0)
      Пресс-служба "Динамо-Минск" сообщила о смерти знаменитого советского и белорусского футбольного тренера Ивана Савостикова. Легендарный тренер родился в 1941 году в Минске, тренировал такие команды как "Гомсельмаш", "Динамо-Минск", "Белшина", "Смена-Минск". Несмотря на продолжительную болезнь, до последнего дня переживал об успехах своих бывших подопечных, слыл очень открытым и искренним человеком.
      Попрощаться с тренером можно будет завтра 21 июля в техническом центре национальных сборных команд АБФФ в 11 часов. Продлится прощание до 13:00.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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