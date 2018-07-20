Тренером белорусской сборной по хоккею назначен Андрей Сидоренко

Исполнительный комитет ФХБ принял решение по назначению Андрея Сидоренко главным тренером белорусской сборной по хоккею. Пока что с Сидоренко подписан однолетний контракт, однако есть возможность его продления неограниченное количество раз. До назначения Сидоренко должность главного тренера занимал Дэйв Льюис. Сидоренко уже стоял у руля белорусской сборной в 1994-1996 году, затем он воглавлял сборную Польши. Последнее место работы Сидоренко - российский хоккейный клуб "Дизель".скачать dle 12.0
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