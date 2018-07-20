polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Тренером белорусской сборной по хоккею назначен Андрей Сидоренко

      • Тренером белорусской сборной по хоккею назначен Андрей Сидоренко

      Раздел: Новости региона / Новости спорта Дата публикации: 20-07-2018, 13:11
      (голосов: 0)
      Исполнительный комитет ФХБ принял решение по назначению Андрея Сидоренко главным тренером белорусской сборной по хоккею. Пока что с Сидоренко подписан однолетний контракт, однако есть возможность его продления неограниченное количество раз. До назначения Сидоренко должность главного тренера занимал Дэйв Льюис.
      Сидоренко уже стоял у руля белорусской сборной в 1994-1996 году, затем он воглавлял сборную Польши. Последнее место работы Сидоренко - российский хоккейный клуб "Дизель".скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь