Новополочанин украл гараж соседа и забрал к себе на дачу

Управление государственного комитета судебных экспертиз в Витебской области сообщило о происшествии: в садовом товариществе "Нефтяник-1" около Новополоцка местный житель украл металлический гараж у одной из дачниц. Женщина сообщила о происшествии правоохранителям, выехавшие на место специалисты заметили след, тянущийся с места преступления. По предварительным данным, вором оказался работник завода "Нафтан": когда ему понадобился гараж, молодой человек решил просто взять приглянувшуюся ему постройку, подцепив и протащив ее при помощи микроавтобуса. В данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.скачать dle 12.0
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