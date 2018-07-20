Новополочанин украл гараж соседа и забрал к себе на дачу



По предварительным данным, вором оказался работник завода "Нафтан": когда ему понадобился гараж, молодой человек решил просто взять приглянувшуюся ему постройку, подцепив и протащив ее при помощи микроавтобуса. В данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Управление государственного комитета судебных экспертиз в Витебской области сообщило о происшествии: в садовом товариществе "Нефтяник-1" около Новополоцка местный житель украл металлический гараж у одной из дачниц. Женщина сообщила о происшествии правоохранителям, выехавшие на место специалисты заметили след, тянущийся с места преступления.По предварительным данным, вором оказался работник завода "Нафтан": когда ему понадобился гараж, молодой человек решил просто взять приглянувшуюся ему постройку, подцепив и протащив ее при помощи микроавтобуса. В данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело, ведется расследование. скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.