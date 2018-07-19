Хоккейная команда минского Динамо проведет три матча в "Чижовка-Арене"

Пресс-служба хоккейной команды "Динамо" из Минска сообщила, что в ноябре три матча КХЛ пройдут в "Чижовка-Арене". Связано такое решение с проведением детского "Евровидения-2018": конкурс состоится 25 ноября, однако готовиться к нему будут еще с начала месяца. Это значит, что "Минск-Арена" какое-то время будет занята - "зубрам" придется потесниться. В рамках КХЛ команда сыграет с соперниками из Казани, Нижнего Новгорода (выездной матч), Нижнекамска. Оба домашних матча пройдут в "Чижовка-Арене".скачать dle 12.0
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