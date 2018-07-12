Цены на вторичное жилье в Витебской области стали рекордно низкими

Покупать вторичную недвижимость в Витебске сейчас как никогда выгодно, а вот владельцам квартир радоваться не приходится - на рынке зафиксировано рекордное падение цен, которое привело цену на недвижимость в нижнюю точку. На данный момент в Витебске продается около 5300 объектов жилой недвижимости, однако реальных покупателей очень мало. Именно это соотношение эксперты называют пусковым механизмом для резкого падения цены. Михаил Мороз, директор одного из Витебских агентств недвижимости, связывает падение спроса с общей экономической ситуацией в стране и с низкой покупательской способностью населения. Что касается банковского кредитования, по которому обычно проходило две трети сделок с недвижимостью, сейчас оно не очень популярно в связи со значительным повышением процентных ставок.скачать dle 12.0
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