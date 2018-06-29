Определены самые популярные туристические места Полоцка

Анализ посещений Полоцка организованными туристическими группами из разных городов или стран выявил, что наибольший интерес у туристов вызывают религиозные организации и святыни города - так, первым в списке популярных достопримечательностей оказался Софийский собор, на второе место претендует Спасо-Ефросиниевский монастырь, на третьем - Иезуитский коллегиум, который недавно был отреставрирован. Сейчас город Полоцк активно развивается за счет реализации инвестиционных проектов - так, в 2017 году таким образом в Полоцк было привлечено свыше 150 000 евро, в 2018 уже готовы 3 новых проекта, в которых планируется принять участие.скачать dle 12.0
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