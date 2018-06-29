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      • Уехать в Минск из Новополоцка теперь сложнее: два маршрута отменили

      Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 29-06-2018, 13:46
      (голосов: 0)
      На сайте Горисполкома Новополоцка появилось сообщение об отмене двух маршрутных автобусов до Минска. Речь идет об автобусах, которые отправлялись в 14:55 и в 17 часов: первый будет отменен 4 июля, второй - 1 июля. Также на летний период отменяются рейсы 21 и 21 А. 
      Подробнее об изменениях можно прочесть на официальном ресурсе Горисполкома. Также жителей города извещают, что в летнее время могут производиться и другие перемены в расписании городских и пригородных маршрутов: перед выездом желательно уточнять, по какому графику ходит тот или иной автобус.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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