Уехать в Минск из Новополоцка теперь сложнее: два маршрута отменили



Подробнее об изменениях можно прочесть на официальном ресурсе Горисполкома. Также жителей города извещают, что в летнее время могут производиться и другие перемены в расписании городских и пригородных маршрутов: перед выездом желательно уточнять, по какому графику ходит тот или иной автобус.



Отзывы Похожие Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. На сайте Горисполкома Новополоцка появилось сообщение об отмене двух маршрутных автобусов до Минска. Речь идет об автобусах, которые отправлялись в 14:55 и в 17 часов: первый будет отменен 4 июля, второй - 1 июля. Также на летний период отменяются рейсы 21 и 21 А.Подробнее об изменениях можно прочесть на официальном ресурсе Горисполкома. Также жителей города извещают, что в летнее время могут производиться и другие перемены в расписании городских и пригородных маршрутов: перед выездом желательно уточнять, по какому графику ходит тот или иной автобус. скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.