Уехать в Минск из Новополоцка теперь сложнее: два маршрута отменили

На сайте Горисполкома Новополоцка появилось сообщение об отмене двух маршрутных автобусов до Минска. Речь идет об автобусах, которые отправлялись в 14:55 и в 17 часов: первый будет отменен 4 июля, второй - 1 июля. Также на летний период отменяются рейсы 21 и 21 А. Подробнее об изменениях можно прочесть на официальном ресурсе Горисполкома. Также жителей города извещают, что в летнее время могут производиться и другие перемены в расписании городских и пригородных маршрутов: перед выездом желательно уточнять, по какому графику ходит тот или иной автобус.скачать dle 12.0
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