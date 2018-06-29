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      • Новая инклюзивная детская площадка в Новополоцке оказалась сломанной

      Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: 29-06-2018, 13:36
      (голосов: 0)
      Два месяца назад в Новополоцке была установлена детская площадка, подходящая в том числе и для детей с ограниченными возможностями - она появилась в рамках программы "Польская помощь". К сожалению, площадка не смогла прослужить даже двух месяцев - некоторые ее детали оказались сломанными, другие украдены. Сама табличка с указанием организации-установщика оказалась сорвана уже через несколько дней. 
      По словам специалистов, причиной разрушения стало не низкое качество материалов, а человеческий фактор - площадку банально сломали. К слову, подавляющее большинство детских площадок детьми-инвалидами использоваться не может.скачать dle 12.0 File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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