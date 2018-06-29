Новая инклюзивная детская площадка в Новополоцке оказалась сломанной

Два месяца назад в Новополоцке была установлена детская площадка, подходящая в том числе и для детей с ограниченными возможностями - она появилась в рамках программы "Польская помощь". К сожалению, площадка не смогла прослужить даже двух месяцев - некоторые ее детали оказались сломанными, другие украдены. Сама табличка с указанием организации-установщика оказалась сорвана уже через несколько дней. По словам специалистов, причиной разрушения стало не низкое качество материалов, а человеческий фактор - площадку банально сломали. К слову, подавляющее большинство детских площадок детьми-инвалидами использоваться не может.скачать dle 12.0
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