Жителю Полоцка грозит до пяти лет лишения свободы за шуточный пост о совершении теракта в «Манеже»

36-летний местный житель города Полоцк неудачно пошутил на просторах свой странички в социальной сети Вконтакте. Мужчина создал о пост о том, что в скором времени в торговом центре «Манеж» будет совершен теракт. За эту совершенно неудачную шутку мужчине грозит минимально штраф, а максимально лишение свободы до пяти лет. Мужчина создал о пост о том, что в скором времени в торговом центре «Манеж» будет совершен теракт. За эту совершенно неудачную шутку мужчине грозит минимально штраф, а максимально лишение свободы до пяти лет.

На данный момент времени известно, что мужчина уже был уволен со своей работы в связи со случившимся. Журналисты смогли выяснить, что он являлся работником городской Полоцкой центральной больницы.

Свои действия мужчина объясняет только тем, что хотел проверить бдительность и оперативность сотрудников милиции города Полоцк. Поспорив на данную тему со своими друзьями, он решил произвести небольшое «испытание». На своей странице в социальной сети Вконтакте он разместил пост, о том, что приготовил бомбу, и в скором времени будет совершен крупный теракт в торговом центре «Манеж»! На данное сообщение оперативно среагировали сотрудники ФСБ. Весь торговый центр был оцеплен, его полноценным образом обследовали саперы, и в итоге бомба найдена не была. После этого наряд милиции был отправлен по адресу проживания «шутника» и было произведено его задержание. На данный момент времени собираются все материалы для передачи в суд, где и будет точно известно то, какому наказанию подвергнется злоумышленник.

Стоит сказать, что за последние два месяца это не единичный случай подобного характера. 31 марта всех посетителей, а также работников торгового центра «Манеж» эвакуировали. В прошлый раз всему виной было ложное сообщение о заминированном автомобиле. Тогда данная информация поступила на пульт МЧС от 60-летней женщины. Против нее также было возбуждено уголовное дело. В ходе проверок выяснилось, что у женщины имеется психическое расстройство, именно поэтому в обязательном порядке она была направлена на лечение в городской психоневрологический диспансер.

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