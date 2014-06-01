Милиция Полоцка разрешила распивать спиртные напитки на кладбищах на Радоницу

Сегодня день поминовения усопших - Радоница. Этот день очень важен и почитаем каждым белорусом, который чтит память своих предков. Этот день очень важен и почитаем каждым белорусом, который чтит память своих предков.

Праздник Радоница отмечается на десятый день после Пасхи во вторник. В этом году этот день выпал на 17 апреля. В этот день после вечернего богослужения или Литургии совершается полная панихида. Все верующие стараются посетить кладбища, чтобы помянуть усопших предков. Обычно в этот день на кладбищах оставляют еду, пасхальные яйца и спиртное. Хотя по правилам этого делать нельзя, этот обычай носит языческий характер,потому что поминать усопших нужно в молитвах. Но вот уже на протяжении многих лет люди идут на кладбища, несут еду и спиртное, чтобы помянуть ушедших. Обычно на кладбищах в этот день люди собираются семьями, выпивают, и вспоминают умерших родственников.

Хотя распитие спиртных напитков в общественных местах строго запрещено, и за это предусмотрена ответственность, но в милиции города Полоцка сообщили, что в этот день будет сделано снисхождение. Несмотря на то, что кладбище является общественным местом, на кладбищах 17 апреля можно употреблять спиртные напитки. Как сказал представитель МВД, в милиции понимают традиции и готовы закрыть глаза на тот факт, что люди будут выпивать на кладбищах. Единственным условием является то, что граждане своим поведением не должны нарушать порядок, беспокоить других людей, устраивать конфликты, не оскорблять человеческое достоинство других граждан.

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