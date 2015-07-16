60-летняя жительница Полоцка "заминировала" торговый центр

Как сообщается УВД Витебского облисполкома, 31 марта около 14 часов 60-летняя пенсионерка позвонила в милицию и сообщила о том, что возле торгового центра "Манеж", который находится в Полоцке, стоит заминированный автомобиль.
Сразу же к торговому центру выехали спасатели, сапёрно-пиротехническая группа и милиция. Все покупатели и работники торгового центра "Манеж" были немедленно эвакуированы. Всего было эвакуировано около 1500 человек. Надо отметить, что эвакуация прошла без паники, очень быстро и оперативно. Сотрудники милиции и сапёры тщательно осмотрели весь торгово-развлекательный центр и территорию, прилегающую к нему. Но , к счастью, никаких взрывоопасных предметов ни в самом торговом центре, ни возле него обнаружено не было. Вызов оказался ложным.
Пенсионерку, сделавшую данный звонок, нашли очень быстро.
На сегодняшний день, проводится проверка и даётся оценка ее действиям. Уже возбуждено уголовное дело против женщины. По словам самой женщины, после трагедии, которая произошла 25 марта этого года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, она хотела проверить, на сколько подготовлены спасатели и милиция к действиям в данной экстремальной ситуации. О том, что в это время в "Манеже" находилось очень много людей, в том числе и детей, она не подумала. Может быть женщиной и двигали самые лучшие мотивы, но она не учла тот факт, что за заведомо ложное сообщение об опасности ей может грозить наказание - лишение свободы сроком до пяти лет.
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