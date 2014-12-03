Как будут питаться полоцкие дети в школах и детских садах?

Каждому взрослому человеку известно, что здоровое и правильное питание наших детей является гарантом здоровья на многие и многие годы.Крепкий иммунитет, хорошая работоспособность и отличная успеваемость напрямую зависят от полноценного питания. Каждому взрослому человеку известно, что здоровое и правильное питание наших детей является гарантом здоровья на многие и многие годы.Крепкий иммунитет, хорошая работоспособность и отличная успеваемость напрямую зависят от полноценного питания.

Выездное заседание комиссии по контролю за питанием учащихся школ и воспитанников садов, под руководством заместителя Председателя полоцкого райисполкома Петра Петкевича, прошло на базе школы №6 города Полоцка. В заседании принимали участие представители отдела образования спорта и туризма, ОАО "Полоцк-торг", Зонального центра гигиены и эпидемиологии.

На заседании анализировалась удовлетворённость учащихся и их родителей питанием в школьных столовых и выполнением натуральных норм питания.

Было отмечено, что во многих школах города созданы Советы по питанию, которые контролируют процесс приготовления, качество приготовленной пищи и проводят контрольные взвешивания готовых порций.

Контроль осуществляется и со стороны родителей. Периодически проводится анкетирование, которое помогает выяснить степень удовлетворённости качеством питания в школах и садах города.

Главной задачей, поставленной перед участниками заседания, было то, как найти баланс между здоровым и вкусным питанием, как удовлетворить вкусы маленьких полочан.

По словам начальника отдела образования спорта и туризма Ирины Дроздовой, необходимо найти резервы, которые помогут сделать питание в столовых школ и садах более разнообразным.

Далее состоялась экскурсия в школьную столовую, где участники заседания могли лично ознакомиться с меню школьной столовой.

Вопрос питания стоит на постоянном контроле. Хочется надеяться, что это принесёт свои результаты.

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