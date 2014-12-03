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      • Как будут питаться полоцкие дети в школах и детских садах?

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 09:30
      (голосов: 1)
      Как будут питаться полоцкие дети в школах и детских садахКаждому взрослому человеку известно, что здоровое и правильное питание наших детей является гарантом здоровья на многие и многие годы.Крепкий иммунитет, хорошая работоспособность и отличная успеваемость напрямую зависят от полноценного питания.
      Выездное заседание комиссии по контролю за питанием учащихся школ и воспитанников садов, под руководством заместителя Председателя полоцкого райисполкома Петра Петкевича, прошло на базе школы №6 города Полоцка. В заседании принимали участие представители отдела образования спорта и туризма, ОАО "Полоцк-торг", Зонального центра гигиены и эпидемиологии.
      На заседании анализировалась удовлетворённость учащихся и их родителей питанием в школьных столовых и выполнением натуральных норм питания.
      Было отмечено, что во многих школах города созданы Советы по питанию, которые контролируют процесс приготовления,  качество приготовленной пищи и проводят контрольные взвешивания готовых порций.
      Контроль осуществляется и со стороны родителей. Периодически проводится анкетирование, которое помогает выяснить степень удовлетворённости качеством питания в школах и садах города.
      Главной задачей, поставленной перед участниками заседания, было то, как найти баланс между здоровым и вкусным питанием, как удовлетворить вкусы маленьких полочан.
      По словам начальника отдела образования спорта и туризма Ирины Дроздовой, необходимо найти резервы, которые помогут сделать питание в столовых школ и садах более разнообразным. 
      Далее состоялась экскурсия в школьную столовую, где участники заседания могли лично ознакомиться с меню школьной столовой.
      Вопрос питания стоит на постоянном контроле. Хочется надеяться, что это принесёт свои результаты.


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