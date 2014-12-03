Как будут питаться полоцкие дети в школах и детских садах?

Факты нарушения норм питания и употребление просроченных продуктов школьниками, выявили сотрудники КГК в учебных заведениях города Витебска и Орше. Все проверки были проведены в период с марта по июнь. В ходе данных...
Данное развлечение в Полоцке организовали в рамках реализации проекта ЕС-ООН «БЕЛМЕД» – «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике...
Оказывается, что ссориться со своей второй половинкой бывает крайне опасно! Парень из Полоцка это доказал собственным примером! Бесстрашный 23-летний мужчина после взрывоопасной ссоры со своей юной девушкой побил окна в...
Сегодня, 15 ноября, состоится торжественное открытие школы в учебно-педагогическом комплексе «Ясли-сад — начальная школа» в Новополоцке. Об этом сообщил начальник отдела образования спорта и туризма горисполкома Сергей...
Очередное заседание ВОСН состоялось в Полоцке и было посвящено спорту и его влиянию на успешную профессиональную деятельность. Председатель собрания Андрей Юницын и его участники прошли с экскурсией по полоцким спортивным...
В стенах Полоцкого районного исполнительного комитета состоялось очередное заседание участниками которого стали главы сельских исполнительных комитетов региона. В ходе заседания представители сельской власти отчитались за...
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В среду с двухдневным визитом в Новополоцк прибыла латвийская делегация представителей образовательной сферы латвийского города Лудзы. Со стороны Новополоцка гостей встречала делегация во главе с Олегом Буевичем, заместителем...
Сегодня, 26.09.2015г. Полоцк собирает юных эрудитов, более трехсот представителей Белорусских школ. Юные интеллектуалы приехали в Полоцк для участия в "Скориновских играх", открытом интеллектуальном турнире. Более трехсот...
Прошедшие выходные ознаменовались проведением областного молодежного туристического слета. Слет посвященный 70 - летию Победы состоялся в Полоцком районе на о.Суя. Главными организаторами слета стали Витебский...
В Полоцкой государственной гимназии № 1, встречали гостей прибывших в образовательное учреждение с поздравлениями для конкурсных победителей - «Белгосстрах и безопасность». Руководство, конкурсанты и воспитанники гимназии...
Уникальное образовательное учреждение ясли-детсад-начальная школа, заработал в Новополоцке. 03.04.2015 в пятницу, была торжественно открыта первая часть детского учреждения, аналогичных проектов на данный момент нет в Беларуси....
В плавательном бассейне в средней общеобразовательной школы №4 г.Новополоцк, в субботу 14.03.2015 г., состоялся старт городского этапа республиканского соревнования по плаванию "Золотая Рыбка", участниками спортивного фестиваля...
Управление спорта и туризма областного исполнительного комитета, на итоговой коллегии проходившей 28.02.2015 г. в зале заседаний Октябрьского района города Витебска подвело итоги работы в области физкультурно-спортивной...
Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович намерен выяснить, обеспечивают ли детские сады и школы детей сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам питание. В рамках заседания межведомственного...
В канун Нового года торговая инспекция Минторга Беларуси усилит контроль за работой объектов торговли и общественного питания. Специалисты планируют сделать основной упор нынешних проверок на праздничные и выходные дни. «В...
Большинству полочан уже известно радостное событие: родному Полоцку присвоено почётное звание «Город, дружественный детям». В скором времени состоится торжественное вручение Почётного знака....
Завершился зимний чемпионат Полоцка по мини-футболу. Провел турнир в спортивном зале ЦОР по гребным видам спорта отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома совместно с общественным объединением...
к юбилею родного города совершит 55 добрых дел, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования по идеологической работе Новополоцкого горисполкома Ирина Каспутис. Инициативу свершения в честь родного...