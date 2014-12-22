Чашникская торговая база станет банкротом

Чашники является одним из городов Витебской области. Город располагается на реке Улла. Чашники является одним из городов Витебской области. Город располагается на реке Улла.

Городским посёлком Чашники являлся с 27 сентября 1938 года, а уже с 7 февраля 1966 года стал городом.

На данный момент на территории города располагаются 5 предприятий: ОАО "Бумажная фабрика "Красная звезда", филиал "Чашникский спиртзавод" государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод", ОАО " Чашники спецодежда", ОАО "Чашникский льнозавод", ОАО "Чашникский агросервис".

Так же на территории города находится торговая база. Деятельность предприятия направлена на розничную торговлю.

Но как стало известно, экономический суд Витебской области начал конкурсное дело об объявлении предприятия "Чашникская межрайонная база" банкротом.По предложению самого неплательщика, дело было возбуждено в конце декабря прошлого года.

Основателем предприятия является областной потребительский союз. На правах учредителя, им было вынесено решение о том, что предпринимать необходимые меры по восстановлению состоятельности торговой базы- неразумно.

На время проведения процедуры банкротства был назначен временный управляющий, который вынес решение о том, что база долго работает с убытками, поэтому не сможет выплатить долги. Так стало известно, что у базы около четырёхсот кредиторов, а общая сумма долга - почти 5,5 миллионов рублей.

Дело о банкротстве предприятия планируется начать 17 мая текущего года.

В штате ""Чашникской межрайонной базы" числится 90 человек. Но стоит заметить, что тридцать из них находятся в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком.

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