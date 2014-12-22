Чашникская торговая база станет банкротом

24 июня 2015 года заместитель председателя Верховного суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Василий Демидович заявил, что недопустимо вводить практику возбуждения дел о банкротстве по принципу...
Встреча новогодних праздников прошла без полученной заработной платы для сотрудников десяти предприятий Полоцкого района. По полученным данным на 01.01.2016г. десять предприятий расположенных в Полоцком районе не погасили...
В Витебской области происходит банкротство двух винзаводов - Полоцкого и Подсвилья,- сообщает Белта. Областным экономическом судом возбуждено производство о наступлении банкротства винзаводов в Полоцке и Глубокском районе...
По состоянию на 1-е февраля нынешнего года 277 белорусских организаций просрочили выплаты зарплат на сумму 171 миллиард рублей. Из них 142 предприятия из Минска и Минской области, в основном это организации, которые...
Множество компаний и частных и государственных имеют свои собственные базы данных. Эти базы давным давно были собраны в бумажном виде, нынче в электронном виде. Базу данных применяют для разработки коммерческих предложений,...
В городе Новополоцк неустановленными преступниками украден электрический кабель в размере не менее 120-и метров. И это невзирая на то, что территория на которую проникли преступники охранялась сотрудниками предприятия,- сообщает...
1 июля 2015 года, на Национальном правовом интернет-портале, опубликованы ряд документов, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния отдельных промышленных предприятий, в частности, ОАО «Минский тракторный...
Предприятие "Нафтан" пострадало от действий мошенников, обманувших завод на сумму превышающую 626 миллионов белорусских рублей,- сообщают журналисты Белты. Виновницей мошенничества стала одна из коммерческих компаний,...
Работники государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" написали открытое письмо Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В этом письме высказаны претензии к руководству предприятия по ряду нарушений прав...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
Милицией предотвращен вероятный ущерб для ОАО «Нафтан», сумма ущерба могла бы составить 17,6 миллионов дол. США. Благодаря своевременным мерам предпринятым сотрудниками правоохранительных органов, контракт содержащий высокую...
По мнению Николая Шерстнева, председателя областного исполнительного комитета, Витебской области необходимо снижать показатели зависимости от таких предприятий как «Нафтан» и Лукомльская ГРЭС,- сообщает Белта. Областной...
По сообщению Дмитрия Мергурьева, старшего прокурора отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства УСК по Витебской области, одному из директоров полоцкой фирмы грозит семилетний срок, его обвиняют в...
Бизнес. Казалось бы, что может быть проще, чем заниматься, тем или иным делом. Но на самом деле, если капнуть чуточку глубже, то можно понять, что бизнес – это тонкая балансировка на лезвии ножа между плюсами и минусами....
Полоцкий комбинат хлебопродуктов, один из ведущих комбинатов Республики Беларусь, приоритетным направлением работы комбината является производство мукомольной и комбикормовой продукции. Начиная с марта 2015 года предприятие ввело...
Уже давно в городе ходят слухи о затруднительном положении, в котором оказалась торговая сеть ОАО «Базис-Новополоцк». Это одна из крупнейших торговых сетей Новополоцка, в состав которой входят 12 продовольственных и 5...
Скачок подростковой преступности зафиксирован в Витебской области впервые за 15 лет. Более того, на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое прошло в Толочине, было отмечено, что увеличилось количество...
Из материалов финансовой отчётности Белорусских ОАО, опубликованных на сайте Министерства финансов, по итогам двух кварталов 2016 года, численность сотрудников на крупнейших ОАО Полоцка и Новополоцка продолжает сокращаться, по...
22 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко освободил от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета - Петра Рудника, сообщает пресс-служба Президента Беларуси. Петр...