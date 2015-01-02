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      • В Витебске устроили купание в ледяной воде

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 09:17
      (голосов: 1)
      купание в ледяной водеВ Витебске, приход зимы и минусовая температура – это повод для проведения фестиваля закаливания! 23 декабря, здесь был устроен настоящий заплыв для любителей ледяной воды. 
      На свежем морозном воздухе были устроены специальные дорожки для плавания, ширина которых составляла два метра, а длина – двадцать пять метров! Перед заплывом были сделаны замеры температуры воды, прибор показал всего три градуса! 
      Однако, несмотря на все пугающие факторы: длинные дорожки, низкая температура воды, желающих собралось тридцать человек! Здесь были и профессиональные плавцы, которые соревновались друг с другом в скорости преодоления дорожки, и новички, которые в заплыве не участвовали, но, тем не менее, окунулись в холодной воде. 
      Стоит отметить, что самому юному участнику было всего девять лет! 
      Проведение подобных фестивалей – это, действительно, возможно закалиться, после ледяного заплыва, участники переходили в баню, где отогревались, а затем снова рвались в воду. 
      А гостем мероприятия был… Дедушка Мороз, который подарил всем участникам заряд бодрости и море позитивных эмоций на весь будущий год! 
      Стоит также отметить, что данное мероприятие в данном районе проводилось впервые и, тем не менее, нашлось достаточно много желающих стать участником заплыва.


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