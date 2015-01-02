В Витебске устроили купание в ледяной воде

1 января 2015 года более 50 тысяч голландцев по традиции окунулись в Северное море. Обычай искупаться в начале года возник в Нидерландах в 1960 году, когда пловцы одного из спортивных клубов решили отметить наступление Нового...
Профессиональные специалисты магазина СпортивныйГород предлагают купить беговые дорожки в качестве спортивного снаряжения позволяющего вести активный образ жизни. Ассортимент магазина включает в себя большое количество моделей...
Полоцкий район стал участником интересных и веселых мероприятий «Арбузного марафона». Соревнования состоялись 31.07.2016 г. на берегах Белого озера. Участники марафона преодолевали непростые полосы препятствий, причем делать это...
Оздоровительный комплекс «Полоцк-Стекловолокно» будет встречать зрителей и участников «Снежного фестиваля» в субботу, 23.01.2016 г. на берегу о.Суя. Организаторы приглашают всех желающих жителей города и района в оздоровительный...
Без воды не может обойтись каждый человек. Особенно люди нуждаются в чистой питьевой воде. Вода залог правильного функционирования всего организма. Особенно когда человек долго находится в помещении. Поэтому и существует такая...
Новые велосипедные дорожки появились в Новополоцке, благодаря решению городских властей - нанести на городские тротуары специализированную разметку для велосипедов. В первую очередь, появление новых дорожек, обусловлено...
Участниками соревнований стали инвалиды по зрению с России и Беларуси. Соревнования были проведены в городе Витебске среди пяти мужских команд и четырех женских. Данное мероприятие было организовано при поддержке...
В марте 2015 года, средняя температура на Земле стала самой высокой с 1880 года, говорится в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Стоит отметит, что побит рекорд 2010 года, на...
В первую очередь, качественная питьевая кислородная вода должна не включать в свой состав любых инородных примесей включая вредные и опасные бактерии. В большинстве случаев, вода из водопровода соответствует или должна...
На любом дачном участке наиболее значимым условием эксплуатации является систематический и качественный полив. Ручное орошение, так же как временные разбрызгиватели, не способны обеспечить равномерность распределения влаги....
Еще с 1876 года, то есть уже более века, за рекой Западная Двина ведется пристальное наблюдение. Постоянно отмечается уровень воды в реке, и в столице Витебской области в этом году был отмечен ужасающе рекордный уровень в -8 см...
Полоцкий район собирает самых стойких парильщиков на Банном Чемпионате который состоится 23.01.2015 г. в Вороничском сельсовете (д.Каноши). По словам организаторов, проведение конкурсных соревнований вызывает немалый интерес у...
Как правильно выбрать маску и очки для подводного плавания? Это один из самых распространенных вопросов, с которыми сталкиваются продавцы водолазных магазинов. Чаще всего об этом спрашивают покупатели, которые впервые...
В квартире или в доме мы часто сталкиваемся с такой проблемой как либо повышенная сухость воздуха, либо наоборот повышенная влажность воздуха. Повышенная влажность воздуха это очень неприятное явление. Тогда появляется на окнах...
Дорожки для велосипедистов появятся между двумя городами благодаря работе проекта «Зеленые города Беларуси». По словам Ии Малкиной, первого белорусского замминистра по охране окружающей среды и природных ресурсов, появление...
Природные воды Боржоми привлекают туристов со всего мира круглый год. Территория долины составляет 30 гектаров ущелья Харагаули и считается центральным оздоровляющим местом в Боржоми. Самое привлекательное и...
Санитарные службы, организации медицинского профиля, а также некоторые другие фирмы, компании уже не первый год призывают население нашей страны к тому, чтобы они не только соблюдали общий питьевой режим (то есть...
Природные воды Боржоми привлекают туристов со всего мира круглый год. Территория долины составляет 30 гектаров ущелья Харагаули и считается центральным оздоровляющим местом в Боржоми. Самое привлекательное и...
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