В Полоцке женщину насмерть сбили на зебре. Что грозит водителю?

Под колеса легкового автомобиля попала женщина преклонного возраста, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Под колеса легкового автомобиля попала женщина преклонного возраста, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Пенсионерка, которая торопилась по своим делам, утром 7 декабря была сбита легковым автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился сорока пяти летний мужчина. На данный момент ведется следствие, и выясняются все обстоятельства произошедшего. Авария произошла на улице Богдановича. Пенсионерка, получившая многочисленные травмы, была направлена в реанимационное отделение больницы. На следующий день, 8 декабря, выяснилось, что женщина больше не смогла бороться за жизнь и умерла от полученных повреждений.

В отношении злосчастного водителя было возбуждено уголовное дело. Статья, которую инкриминируют мужчине предусматривает исправительные работы в течение двух лет. В зависимости от результатов проведенных экспертиз, а также от выяснения всех нюансов произошедшего, данная статья также может предусматривать лишение свободы на пять лет с отсутствием права продолжать работать на занимаемой должности после освобождения. На данный момент ведется выяснения всех обстоятельств случившегося, водитель раскаивается в случившемся, однако от уголовной ответственности ему не уклониться.

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