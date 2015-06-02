В Полоцке женщину насмерть сбили на зебре. Что грозит водителю?

В Полоцке 24 апреля 2015 г. произошло ДТП в результате которого пострадала пожилая женщина. Днем 24 апреля на пешеходном переходе по улице Богдановича, неподалеку от «Кургана Славы», рядом с мостом, легковой автомобиль сбил...
Мокрый снег и дождь в городе вносят свои коррективы в дорожную обстановку - за прошедшие сутки в Витебской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, 22 из них — в областном центре. Пять ДТП относятся к особой...
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на трассе под Полоцком. Двух граждан, которые стали свидетелями ДТП и оказали помощь пострадавшей...
На территории Полоцкого района, неподалеку от д.Охотница под колесами одновременно 2-х легковых транспортных средств погибла пожилая женщина. В момент наезда, пенсионерка переходила дорогу используя пешеходный переход. Удар...
24 июля ранним утром, в Краснопольском районе, возле деревни Ясенки, машина врезалась в дерево. В результате аварии, водитель и один из пассажиров оказались в реанимации, а второй пассажир погиб на месте. Как утверждает...
Трагедия произошла 28 ноября, около 7 утра на трассе "Полоцк - Глубокое". За рулём автомобиля Audi 80 находился 28-летний водитель, который не приняв во внимания дорожные условия не справился с управлением своего дорожного...
Пострадавший в ДТП на ул.Богдановича водитель, спасен сотрудниками МЧС. Как стало известно, 02.06.2015 года, на ул.Богдановича в г.Полоцк произошло авто- происшествие в результате которого столкнулись два грузовика. После...
В Витебский областной суд поступило уголовное дело в отношении жителя Полоцкого района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Действия обвиняемого квалифицированы по п.п.2, 6, 13...
Тётя маленькой девочки заметила на теле малышки многочисленные синяки, которые ясно свидетельствовали о применении к ребенку грубой физической силы. Женщина не стала медлить с этим вопросом и сразу подала тревожный сигнал в...
На одном из пешеходных переходов по ул.Калинина,3 в городе Новополоцк, под колесами иномарки оказался девятилетний мальчик. Авария произошла во вторник, 05.04.2016г., около 08:30 утра на территории нерегулируемого пешеходного...
Как уже сообщалось ранее, 26 октября, в 9:40 утра произошло ДТП в Экимане, недалеко от автодрома: два легковых автомобиля столкнулись друг с другом лоб в лоб. Выяснилось, что участниками происшествия стали автомобиль марки...
ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...
В городе Новополоцк ГАИ разыскивает людей ставших свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Результатом произошедшего ДТП стало получение женщиной пешеходом целого ряда телесных повреждений. Совершивший наезд водитель,...
21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...
6 октября, вечером,около 17:00 в г. Новополоцке произошло страшное происшествие. Водитель автомобиля Mazda 626 двигался по трассе ОАО "Нафтан" в направлении г. Новополоцк. Как сообщают очевидцы события, "водитель пошел на...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...
В результате ДТП в Новополоцке велосипедист получил травму головы. Известно, что молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль. Происшествие случилось в пятницу утром, 16 июня, на одной из улиц в частном секторе...
Происшествие случилось утром 3 декабря. Известно, что произошло произошло возгорание бревенчатого дачного дома в деревне Куковячино Витебского района. Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана...
Частная предпринимательница из Полоцка скрыла более 150 тысяч рублей налогов и теперь скрывается в Германии. Женщина владела пятью частными полоцкими фирмами. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и хищение...