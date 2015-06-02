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      • В Полоцке женщину насмерть сбили на зебре. Что грозит водителю?

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 10:50
      (голосов: 1)
      женщину насмерть сбили на зебреПод колеса легкового автомобиля  попала женщина преклонного возраста, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. 
      Пенсионерка, которая торопилась по своим делам, утром 7 декабря была сбита легковым автомобилем  Volkswagen, за рулем которого находился сорока пяти летний мужчина. На данный момент ведется следствие, и выясняются все обстоятельства произошедшего. Авария произошла на улице Богдановича. Пенсионерка, получившая многочисленные травмы, была направлена в реанимационное отделение больницы. На следующий день, 8 декабря, выяснилось, что женщина больше не смогла бороться за жизнь и умерла от полученных повреждений. 
      В отношении злосчастного водителя было возбуждено уголовное дело. Статья, которую инкриминируют мужчине предусматривает исправительные работы в течение двух лет. В зависимости от результатов проведенных экспертиз, а также от выяснения всех нюансов произошедшего, данная статья также может предусматривать лишение свободы на пять лет с отсутствием права продолжать работать на занимаемой должности после освобождения. На данный момент ведется выяснения всех обстоятельств случившегося, водитель раскаивается в случившемся, однако от уголовной ответственности ему не уклониться.


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