«Выбирай сердцем!»: Юрий Жигамонт проведет творческие встречи в пяти городах Беларуси

Образовательная программа «Чытаем па-беларуску з velcom» 22 марта приехала в древнейший город Беларуси – Полоцк. Учителем увлекательных уроков белорусского языка и литературы для полоцких школьников стал известный любитель...
Полоцк ведет активную подготовку к предстоящему празднованию. Поводом для празднования именно в Полоцке, стала отмечаемая в следующем году дата посвященная 500-летию со дня появления книгопечати в Беларуси, проходившей под...
На состоявшемся в Витебске международном мероприятии, посвященном службе сестер милосердия Республики Беларусь, особой награды Белорусского общества Красного Креста удостоена Вера Ивановна Коробова, жительница города Новополоцк. ...
В Беларуси проходит республиканский проект «УспешнаЯ». Это совместная инициатива Белинвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития по поддержке белорусского женского предпринимательства. В проекте «УспешнаЯ» уже...
С 01.09.2016 г. по 03.09.2016 г. в Полоцке будут проходить мероприятия Скориновских Дней 2016, национального детско-молодежного форума. Мероприятие проводится ежегодно, с наступлением первых осенних дней. Целью мероприятий...
Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта...
Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
Сегодня, 30.09.2015г. в Новополоцке с жителями города встретится Вадим Анатольевич Девятовский, зампредседателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по вопросам здравоохранения, физкультуры, политики...
«Зеленые города Беларуси – поддержка «зеленого» градостроительства в малых и средних городах» - это полное название проекта, в котором примут участие три города нашей республики: наряду с Полоцком и Новополоцком улучшать...
«Месяц здоровой улыбки» проходит в Новополоцке с 02.11.2015 г. по 27.11.2015 г. Организатором посвященной здоровью горожан акции выступила городская стоматологическая поликлиника. В ходе проведения «Месяца здоровой улыбки»...
«Неделя здоровья - 2015» проходила в Полоцком государственном университете с 6.04.15 по 10.04.15 года. В рамках недели здоровья в стенах университета прошли различные мероприятия посвященные пропагандированию здорового образа...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
Присоединиться к Европейской инициативе развития экологических способов передвижения, первым в Беларуси может Полоцк. Данное нововведение станет возможным благодаря недавнему подписанию хартии Европейской Недели Мобильности....
В следующем году городом принимающим масштабные мероприятия празднования "Дня белорусской письменности 2017" предстоит стать Полоцку. Все масштабные празднования Дня белорусской письменности 2017 года на этот раз доверили...
Масштабные празднования Дня Конституции 15.03.2015 пройдут в Полоцке. Программой празднования предусмотрено большое количество различных общегосударственных и районных акций, предназначением которых является консолидация...
Представители Новополоцкой молодежи станут участниками форума по обмену опытом между городами-побратимами. Встреча активистов будет проходить на протяжении двух дней, работа форума завершится 12.12.2015 г. В ходе встречи...
В Полоцке пройдёт военно-патриотический слет православной молодежи. Мероприятия десятого военно патриотического слета православной молодежи, пройдут с 21 июня по 26 июня. Местом проведения слета станет База Полоцкого...
Полотчина занята подготовкой празднования Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. В ходе праздничных мероприятий состоится митинг и торжественное возложение цветов у памятника Освободителей Полоцка у воинских...
Новым председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь избран бывший премьер-министр Беларуси Михаил Владимирович Мясникович. Ранее занимавший должность председателя Совета Республики...