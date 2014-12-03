Почти 500 тысяч жителей Витебской области получат вакцину от гриппа

Причём Полоцкий район самый активный по всей Беларуси в этом вопросе. У нас к данному виду получения финансирования прибегают 70,5% жителей в возрасте старше 16 лет. При этом в среднем по стране к кредитованию прибегают 23,3%...
Приятно, что наш город не застыл во времени, а постоянно набирает обороты в своём развитии. Так, Новополоцкий горисполком сообщил о проведении общественного обсуждения проекта детального плана микрорайона №8А и 10А – территория...
Наступают холода и дети, пожилые люди и профессии связанные с постоянным контактом с людьми, наиболее подвержены заболеванию гриппом. Он может дать серьезные осложнения на все органы. Чтобы такого не произошло, рекомендуют пройти...
Медиками Витебской обл. прогнозируются штатные режимы прохождения гриппозного эпидсезона. По словам Владимира Синкевича, главного регионального санитарного врача, сегодняшняя динамика заболеваемости указывает на штатное...
Количество произошедших пожаров по Новополоцку уменьшилось, но по прежнему фиксируется много выездов пожарных подразделений на большое количество связанных с возгораниями происшествий. Такую статистику озвучили в ходе заседания...
В Полоцке, Новополоцке и по всей Витебской области проходит голосование на Выборах Президента 2015г. 11 октября - день когда нужно прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос на выборах главы государства. Работа...
Проведение дегустаций и ярмарочной торговли с максимальным скидками планируется предложить избирателям пришедшим 11 октября на участки для голосования. По сообщению Ирины Левкович, представителя Витебского областного...
В городе Новополоцк медики вплотную занялись выяснением причин массового отравления детей в гимназии №2 и поиском этиологии вероятной инфекции распространившейся среди учеников младших классов. Первые случаи заболеваний...
Представители группы риска, имеют возможность пройти бесплатную и анонимную проверку на наличие ВИЧ-инфекции в организме. Данные мероприятия будут проходить в Полоцке на протяжении двух месяцев (сентябрь-октябрь 2015 г.) в рамках...
На 30.06.2015 г. по Витебской области объявлена проверка оповестительных систем для населения. В связи с этим, Витебским облуправлением МЧС, доводится до сведения граждан, что с 10:00 до 15:00, с целью проверки готовности к...
Передвигаться с включенным ближним светом даже в светлое время суток, обязаны все водители передвигающиеся по Полоцку и всей Беларуси. Требование к водителям всех транспортных средств, выдвинуто в связи с проведением...
В Китайской народной республики появился новый штамм птичьего гриппа A (H7N9), об этом шла речь на совещании глав санитарных служб Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает "Российская служба новостей" Стоит...
В Витебской области 18 апреля 2015 г., пройдет республиканский субботник проводимый по всей Беларуси. Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра, возглавит рабочую группу по проведению и подготовке к субботнику. Решение о...
Учреждение здравоохранения Новополоцкая центральная городская больница, напоминает жителям города о том, что своевременное обследование граждан помогает не только сохранить свою жизнь и здоровье, но и защитить от эпидемий жителей...
В нашей стране вводятся допмеры по защите прав потребителей, что предусмотрено указом Президента Республики Беларусь №567, подписанным главой государства 5 декабря, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Указ...
В канун Нового года торговая инспекция Минторга Беларуси усилит контроль за работой объектов торговли и общественного питания. Специалисты планируют сделать основной упор нынешних проверок на праздничные и выходные дни. «В...
Результаты позволяют сделать выводы о том, что в текущем году сельхозорганизации области обеспечены минеральными удобрениями ниже соответствующего периода 2013 года. Для бесперебойного проведения весенней посевной кампании...
Внимание!!! С 01 ДЕКАБРЯ 2012г. внесено изменение в расписание общественного транспорта, в связи с переходом автопарка на зимний режим эксплуатации автобусов. Ознакомьтесь с новым расписанием на выходных, дабы избежать...
Завершилась вступительная кампания в учреждениях высшего образования. В 2012 году во вступительных испытаниях на бюджетную форму обучения в 5 государственных вузах Витебской области приняли участие 4503 абитуриента (при плане...