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      • Почти 500 тысяч жителей Витебской области получат вакцину от гриппа

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 15:36
      (голосов: 1)
      получат вакцину от гриппаПредполагается, что вакцинацией охватят около 40% населения.

      Кампания по профилактической вакцинации стартует 1 октября и продлится до 1 декабря, чтобы у человека успел выработаться иммунитет до начала зимнего периода заболевания. Прививка должна быть сделана 480 тыс. жителей Витебщины.

      По словам главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимира Синкевича, источников финансирования нынешней кампании несколько. Так, больше половины людей будут привиты за счет средств местного бюджета, расходы на вакцину для 155 тыс. возьмет на себя республиканский бюджет и для 95 тыс. средства выделят предприятия и организации.

      Особое внимание будет уделено группам риска: это дети 3 – 6 лет и взрослые, которые контактирует с большим количеством людей (сотрудники медицинских учреждений, сферы торговли и общественного питания, водители общественного транспорта). Обязательны прививки для малышей в возрасте от 1,5 лет с хроническими заболеваниями, мужчин и женщин старше 65 лет, беременных.

      Перед стартом кампании в 197 медицинских учреждений области в достаточном количестве завезена вакцина «Гриппол плюс» (производство РФ). Ее использование в минувшем году показало хороший результат, отсутствие осложнений у пациентов. По своим характеристикам она не отличается от дорогостоящих аналогичных импортных препаратов производства Франции, Нидерландов.

      Для проведения выездных профилактических мероприятий в села будут задействованы 219 бригад.

      Практика показывает, что иммунитет против гриппа формируется уже через 10-14 дней и стойко держится в течение длительного периода (до одного года), повышая в целом невосприимчивость организма к простудным заболеваниям. Владимир Синкевич отметил, что в прошлом сезоне благодаря таким действиям было предотвращено свыше 22 тыс. случаев ОРИ негриппозного происхождения: «Это свидетельствует о высокой эффективности проводимой кампании по вакцинации населения».



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