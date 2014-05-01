В Новополоцке установлены новые контейнеры для сбора мусора

Любому горожанину приятно находиться в чистом городе. А для чистоты нашего города каждый может внести свой посильный вклад. В ввиду этого, 7 мая в Новополоцке прошла акция по уборке береговой линии "Чистый берег Двины"...
Итак, вы готовы принимать поздравления? Вы уже собрали вещички для переезда в отремонтированное жилище? Работы, связанные с ремонтом позади? В квартире чистота, блеск, красота, но вся лоджия и приквартирная площадка завалены...
Любое помещение нуждается в уборке. Например чистота в офисе больше располагает людей к работе. Да и вообще находится в чистом помещении на много комфортнее. Особенно чистота важна в тех места, где есть большая вероятность...
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Как бороться с нездоровой экологией в городе? Как загрязняется воздух и что является главным разносчиком инфекций и серьезных заболеваний? Мусор – это первая причина, почему страдает окружающая среда нашего города и здоровье...
Человечество в процессе своей жизнедеятельности образует огромное количество отходов. При этом речь идет не только о бытовом мусоре, но и о таких вещах, как строительные и производственные отходы. Задумайтесь только, ежедневно на...
Одной из вечных проблем человеческого общества, по праву, считается мусор. Самые разнообразные отходы жизнедеятельности, старые вещи, упаковочная тара, предметы интерьера, а также многое, многое другое – не просто не...
Горящие мусорные контейнеры - непривычная картина для мирного Полоцкого пейзажа, не правда ли? «Увы, они полыхают нередко»,- посетовали спасатели Полоцкого горрайотдела по ЧС. Практически каждый день...
Город Новосибирск известен богатыми культурными и духовными ценностями. Здесь хранится огромный научный и промышленный потенциал. Недаром этот удивительный город называют столицей Сибири. Многонациональный мегаполис входит в...
Наверняка не стоит затрагивать вопрос о засорении экологии Самары. Каждый горожанин прекрасно понимает о вреде бытового мусора и знает пути его устранения. Ситуация в Самаре обстоит ужасающе. Сегодня на улицы...
Общеизвестно, что в последнее время нашу планету буквально охватил мусорный бум. Человечеством выбрасывается настолько большое количество самых разных бытовых и не бытовых отходов, что встает вполне закономерный вопрос о том, как...
Ого, вас можно поздравить? Вы готовы въезжать в уже отремонтированное жилище? Итак, ремонтные работы позади. В квартире шик, блеск, красота, правда, весь балкон и площадка около квартиры завалены строительным мусором? Некому...
В последнее время все чаще и чаще из уст экологических служб доносится мольба. Она адресована человечеству, которое ежедневно оставляет после себя горы мусора. Причем это что отходы бытового характера, что строительный и...
В последнее время все чаще и чаще из уст экологических служб доносится мольба. Она адресована человечеству, которое ежедневно оставляет после себя горы мусора. Причем это что отходы бытового характера, что строительный и...
Какое значение вы придаете окружающей среде? Имеет ли для вас значение экология вашего города и его воздух, которым вы дышите? Как известно, в Ростове на Дону процветает химическое производство и тяжелая промышленность. Вся...
Каждый год в нашей стране увеличивается количество строительных площадок. Это связано не только с те6м, что человечество стало больше плодиться и размножаться, но и с тем, что оно существенно повысило свои требования к уровню...
Челябинск считается крупнейшим промышленным городом в России. Машиностроение, химическое производство, легкая и тяжелая промышленность здесь занимают центральное место. Металлургия и металлообрабатывающая продукция – главное...
С самого начала, как только люди обрели жильё, они стараются содержать его в чистоте и порядке. Ну, а для этого, конечно же, надо выбрасывать мусор. Ещё в Древней Греции был принят закон, по которому люди были обязаны вывозить...
Наверное, каждый житель нашей страны, хоть раз, но сталкивался с такой проблемой, как разбросанный по улице, а также лестничной площадки мусор. Естественно, что такие ситуации не вызывают особого восторга. Скорее наоборот. В...