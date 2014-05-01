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      • В Новополоцке установлены новые контейнеры для сбора мусора

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 12:55
      (голосов: 1)
      В Новополоцке установлены новые контейнеры для сбора мусораВласти города Новополоцка установили семнадцать заглубленных контейнеров, в которые можно сбрасывать твердые бытовые отходы. Примерно на две трети эти контейнеры будут заглублены в землю, а еще около метра емкости будет оставаться на поверхности земли. Вместимость контейнеров довольно приличная (около пяти кубометров), что позволяет экономить место на поверхностной части (вместимость одного подземного резервуара является аналогом пяти или шести традиционных).

      У новых мусорных площадок, на которых собирают мусор, достаточно привлекательный эстетичный вид: сверху контейнеры закрыты, а вот с внешней стороны их было решено украсить отделочным материалом. Ветер из таких емкостей не выдует мусор, также он не будет разнесен животными или птицами, вода не попадет во внутрь контейнера, а также у них нет никакого запаха. Как результат, дворы приобретают более ухоженный вид, а санитарная обстановка в городе существенно улучшается. Впрочем, для того, чтобы собирать мусор таким современным способом, нужно располагать специальной техникой, которая может выгрузить все, что накопилось в этих резервуарах, а еще должна быть соответствующим образом обустроена площадка.

      В интервью СМИ руководящий предприятием «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Сергей Семенычев рассказал, что в Новополоцке уже завершились работы по оборудованию примерно пятидесяти процентов недавно установленных площадок для мусора. На протяжении двух ближайших недель эта работа будет завершена полностью.  «Был объявлен тендер на покупку манипулятора, который будет выгружать все, что содержится в специальных мешках. Уже в ноябре, по нашим прогнозам, нам удастся полностью наладить работу», - заявил глава предприятия.


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