Сотрудники винзавода города Полоцка могут остаться без рабочих мест

Ещё в 2015 году было возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия,...
Главным событием этого года для заводчан, работающих на «Полоцк-Стекловолокно», стало введения в эксплуатацию после реконструкции стекловаренной печи № 2. Данное событие действительно является значимым и вселяет оптимизм,...
В скором времени в Новополоцке начнет действовать программа под названием "Свободная экономическая зона" нацеленная на поддержание частного бизнеса. Данный проект позволит предпринимателям получить льготы на осуществление своей...
Литейный завод "Машдеталь" специализирующийся на таком виде деятельности как печное литье и изготавливающий качественные и доступные чугунные отливки рассказал о своих первоочередных задачах заключающихся в клиентоориентировании...
На областной Доске Почета появился завод «Полоцк-Стекловолокно», что является отличным производственным достижением, тем более в наше время, когда экономическая ситуация остается достаточно сложной. По словам Андрея Бунакова,...
Предприятие "Нафтан" пострадало от действий мошенников, обманувших завод на сумму превышающую 626 миллионов белорусских рублей,- сообщают журналисты Белты. Виновницей мошенничества стала одна из коммерческих компаний,...
На сегодняшний день, Ленинградским заводом спецкрепежа работающим с металлообработкой и машиностроением, выпускаются различные типы машиностроительного крепежа, болты ГОСТ и оснастка для строительных металло-конструкций...
Полоцкому молочному комбинату удалось заключить контракты на поставки своей молокопродукции в город Санкт-Петербург. Торговое сотрудничество и подписание соответствующих соглашений удалось осуществить в ходе проводимой в Питере...
Директор "Полоцкого винодельческого завода" стал фигурантом 15-и возбужденных против него и его помощников уголовных дел. Как сообщил информационный портал tut.by, со ссылкой на издательство «Беларусь Сегодня», преступная...
1 июля 2015 года, на Национальном правовом интернет-портале, опубликованы ряд документов, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния отдельных промышленных предприятий, в частности, ОАО «Минский тракторный...
В д.Фариново Полоцкого района, реализован уникальный проект современного завода, выпускающего металлоконструкции и нестандартизированное оборудование. Основанием для строительства завода стала база бывшего домостроительного...
Не только полочане, но и жители других городов и районов знают не понаслышке продукцию полоцкого хлебозавода. Дело в том, что именно данная продукция пользуется огромным спросом у большинства белорусов, а также и за...
По состоянию на 1-е февраля нынешнего года 277 белорусских организаций просрочили выплаты зарплат на сумму 171 миллиард рублей. Из них 142 предприятия из Минска и Минской области, в основном это организации, которые...
С 1 января ЧПУП «Завод электроники и бытовой техники Горизонт» будет работать три дня в неделю. Об этом сообщили praca-by.info рабочие предприятия. ЧПУП «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», входящий в...
Жителей города Елабуга в скором времени ожидает приятное событие – 13 октября республика Татарстан приумножит масштабы производства. Готов к старту новый завод компании «ИНТЕРСКОЛ». ...
Наверное, не раз и не два каждый из нас сталкивался с тем, что формирование самых разнообразных объектов, будь то здания или сооружения, стало возможным только благодаря тому, что был применен качественный бетон. Но, как...
Строительство – эта та сфера человеческой деятельности, которая практически всегда нуждается не только в наличии высоко квалифицированных рабочих кадров, но и в присутствии тех строительных материалов, без которых в...
Пожалуй, ни одно строительное дело независимо от его масштабов не может обойтись без использования современных строительных материалов. Разнообразный выбор всевозможного инструментария и различных продуктов на...
Работники государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" написали открытое письмо Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. В этом письме высказаны претензии к руководству предприятия по ряду нарушений прав...