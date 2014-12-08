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      • Сотрудники винзавода города Полоцка могут остаться без рабочих мест

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 13:39
      (голосов: 1)
      винзавод города ПолоцкаЕсли в течение одного года, завод не будет продан, то более ста человек останутся без рабочих мест.
       
      Завод признан нерентабельным в связи с целым рядом различных факторов: присоединение спиртовых заводов, в которые вложили немало денежных средств, но в итоге их все ровно отсоединили, несовершенство руководства (завод стал площадкой для коррупционеров и целого ряда должностных преступлений). Все это привело к тому, что завод уже не приносит прибыль, соответственно сотрудники разных возрастных категорий могут остаться без своих рабочих мест. Сотрудники еще надеяться на справедливость и на возможное процветание завода.

      Как заявили компетентные органы в экономических вопросах, возможность процветания данного производства еще имеет малую вероятность в том, случае, если его выкупят, вложат определенную сумму для погашения задолженности, а также для дальнейшего процветания предприятия.

      Следует отметить, что для восстановления процветания винного завода, было создано ряд соответствующих мероприятий, в ходе которых были созданы новые технологии производства винной продукции, а также были разработаны и воплощены различные способы экономии процесса производства. Но для полного восстановления рентабельности завода потребуется не менее семи лет, а ликвидировать задолженности завода следует в течение полутора лет. Поэтому, единственный выход для завод и его сотрудников – это его полная продажа.

      Стоит также отметить, что данный завод работает уже около девяноста лет. Многие сотрудники предприятия, готовятся к выходу на пенсию, их опыт работы заключается исключительно в производстве винной продукции, а в связи с тем, что это единственный завод по производству вина в Полоцке, можно предположить, что похожую работу, они не найдут. Конечно, руководители города гарантируют, обеспечение рабочими местами, но так ли это будет на самом деле?
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