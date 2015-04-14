В центре Полоцка рушатся памятники архитектуры, а городские власти бездействуют

Пермь - российский город. Этот город занимает третье место среди городов Россий по величине. Здесь очень много уголков где можно отдохнуть. В Перми очень много красивых архитектурных зданий. Одно из них – старый вокзал,...
Многовековая история Полоцка всегда находилась в центре внимания туристов из Беларуси и других стран. Городов подобных Полоцку в мире единицы. Полоцк город небольшой по площади, с относительно небольшим количеством жителей, но...
При строительстве простых жилых домов, магазинов, офисов, баров, кафе и ресторанов, возведении сверхпрочных дамб и вообще при строительстве очень важна основа! Основа – это фундамент, на котором будет стоять то...
В Браславе неизвестные облили красной краской памятник Ленину. Скорее всего, инцидент произошел в ночь на 26 марта. Фотография поврежденного монумента опубликована в группе «Вконтакте» районной газеты «Браслаўская звязда». ...
В Полоцке весна началась с ремонта дорог. Специалисты ремонтных служб провели обследование дорожного покрытия и выявили те участки проезжей части, которые нуждаются в первоочередном ремонте. Обследование показало, что в настоящее...
Вроде бы совсем недавно в «Спасском» распахнула свои двери поликлиника № 1 и вот на днях она уже отпраздновала свой 10-летний юбилей. За это время жителям Полоцка и окрестных населенных пунктов удалось провести оценку работы...
Срок реализации мероприятий Комплексной программы развития Полоцка продляется до 2015 года. Это предусмотрено указом №358 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. №647", который подписал 7...
В Полоцке решили изменить концепцию празднования Дня города, усилив духовно-нравственную составляющую программы праздничных мероприятий. Празднование Дня Полоцка состоится 31 мая 2015 года. Основой торжеств станет идея почитания...
В Институте морских поселений расположенном в Сан-Франциско ведется подготовка к строительству и международному юридическому оформлению первого в мире плавучего города, который может появиться уже к 2020-ому году. Идея...
Любое здание нуждается во внешней защите, которая будет выполнять не только защитные функции, но и будет делать здание красивым. Например, часто используются фасадные металлические кассеты. Их чаще всего встречают люди, но...
Поздравления с 1153-летием Полоцка, прозвучали от председателей райисполкома и городского совета депутатов. Уважаемые полочане, жители и гости города! От всего сердца поздравляем вас с Днем памяти преподобной Ефросинии...
Любое здание, сооружение или строение будет выглядеть вяло, серо и уныло, если не были применены так называемые отделочные работы, которые также иногда называют облицовкой. Причем не играет существенной роли, кто именно будет...
Во время празднования Дня Полоцка хор состоящий из двух тысяч человек одновременно исполнил гимн Полоцка, что стало началом торжественной части главного праздника на пл.Свободы. В честь праздника, в городе традиционно прошли...
Оказывается, что ссориться со своей второй половинкой бывает крайне опасно! Парень из Полоцка это доказал собственным примером! Бесстрашный 23-летний мужчина после взрывоопасной ссоры со своей юной девушкой побил окна в...
По сообщениям забивших тревогу жителей города Полоцка, происходит постепенное разрушение известного Полоцкого памятника Франциску Скорине, разрушающийся постамент памятника лишился части плит и камней. Памятник украшающий...
Городские розничные торговые сети Полоцка, 2 мая 2015 года, будут проводить «Единый день скидок» на непродовольственные товары. Данное мероприятие пройдет в рамках республиканской акции. Скидка в 15-20% будет предоставлена...
Журналисты узнали подробности происшествия, произошедшего с 22-х летним уроженцем города Полоцка Виталием Барташем, во время службы в армии. Направление на срочную военную службу в город Борисов, Виталий получил осенью 2013 года....
Являясь жителем многомиллионного города, такого как Санкт-Петербург, человек довольно часто задумывается о том, как и где бы он мог найти информацию о тех жилых помещениях, которые будут в скором времени продаваться. Ведь не...
Главную городскую красавицу Полоцка торжественно зажгут разноцветными, сияющими огнями 24 декабря 2015 года. До Нового Года осталось совсем немного, до новых дел, новых встреч и ожиданий стучащихся в наши двери. Полочане как и...