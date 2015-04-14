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      • В центре Полоцка рушатся памятники архитектуры, а городские власти бездействуют

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 08:13
      (голосов: 1)
      В центре Полоцка рушатся памятники архитектуры, а городские власти бездействуютНа глазах у всех граждан, руководителей города Полоцка, рушится, уцелевший в страшные военные годы, бывший Дом Красной Армии. Жители Полоцка предельно огорчены такой ситуацией, ведь даже в сложные послевоенные годы, здание смогли отреставрировать буквально по кирпичику. А что же сейчас?

      Согласно документации, здание должны были отреставрировать еще в 2000 году, был создан проект, в котором утверждалось, что в данном здании будет размещен «Музей боевой славы», а также краеведческий музей. Но, на данный момент здание разрушается, находиться возле него довольно опасно, о чем говорят красные ленты, преграждающие вход в бывший Дом Красной Армии.

      Такое положение пугает местных жителей, ведь это явное неуважение к боевой славе героев войны, к тем жизням, которые были положены на то, чтобы сегодня у нас была возможность радоваться мирному небу над головой.

      Как заявляют специалисты, для реконструкции данного здания необходимо около семи миллионов рублей. Это на сегодняшний лень, ведь чем дольше затягивается ремонт здания, тем больше потребуется денежных средств.

      Полоцк – это город-музей, данную местность посещает солидное число туристов, соответственно, уныло стоящий Дом Красной Армии, который с каждым днем сыпется, оставляет на душе приезжих, неприятный осадок, ведь это цела история в одном здании!

      Как заявляют представители райисполкома, все, что может сделать глава города на сегодняшний день, - это охранять здание от вандализма, что и делают четыре охранника, а также отапливать здание для предотвращения полного разрушения в зимний период. На данный момент, ни один инвестор не согласился помочь хотя бы частично реконструировать здание.

      Стоит также напомнить, что при входе в здание, висит табличка, в которой говорится о том, что данное здание – это историческая ценность, любое причинение вреда, будет караться соответствующим законом. Но, а как же тогда быть с бездеятельностью? Как заверяют, жители города, их огорчает такой факт «наплевательского» отношения к истории города, ведь при остром желании восстановить культурную памятку родного Полоцка, можно было бы найти средства различными популярными способами, к примеру, с помощью организации благотворительных ярмарок для туристов. Но, на сегодняшний день, все что сделало руководство города – это ограждение красной лентой…
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