Славянский базар – 2017

Датой основания города Новополоцка считается 7 июня 1958 года. В следующем году город отметит свое 60-летие, поэтому, очень символично, что именно в следующем году Новополоцк станет культурной столицей. Такой статус присвоен...
Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
2 апреля в молодёжной столице Беларуси 2017 года, в Полоцке собрались одарённая талантливая молодёжь, творческие люди из 7 регионов Витебской области (Орши, Дубровно, Городка, Глубокого, Лепельского района, и конечно же,...
Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта...
Есть такая профессия – людей спасать! 19 января в Республике Беларусь отмечается День спасателя. В большом зале ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» традиционно собрались в этот день на торжественное мероприятие лучшие...
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Полоцкого райисполкома информирует о проведении районных отборочных туров Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2017» и Международного...
В городе Новополоцк состоялись танцевальные соревнования областного этапа Огней танца 2016. Мероприятие прошло в рамках проводимого в стране Года Культуры и доставило Новополоцку радость в виде яркой и запоминающейся концертной...
В городе Полоцк состоялись соревнования районных этапов «Новых имен 2016», каждый год проводимого по всей Беларуси конкурса. На этот раз конкурс включал новую номинацию посвященную декоративному прикладному искусству, в номинации...
Полоцк и Полоцкий район проведут праздничные мероприятия приуроченные Дню Независимости Беларуси: 2 и 3 июля - Полоцкий район проведет патриотическую акцию «Никто не забыт» и «Автобус освобождения». 3 июля (10:00) -...
29 - 31 мая Гребная база Международная встреча по гребле академической городов-побратимов «Под парусом дружбы». 30 мая ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Мероприятия в рамках Дня химика. Стадион «Спартак»...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Сегодня состоится торжественное открытие XXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Организаторы обещают сюрпризы и гарантируют, что нынешний форум станет самым запоминающимся событием года....
$LAВЯN$КИЙ БАZAR 13 июля Клубная альтернатива знаменитому фестивалю ! В то время пока все стремятся попасть в Витебск на знаменитый фестиваль популярной музыки, мы объявляем свой славянский базар в клубном формате !!!...