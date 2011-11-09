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      • Славянский базар – 2017

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 08:23
      (голосов: 1)
      Славянский базар – 2017С 10 по 19 июля Витебск живёт XXVI Международным фестивалем искусств «Славянский базар – 2017». И конечно же, полочане тоже не остались в стороне. 15 и 16 июля на улице Пушкина, возле фонтана, будет размещаться экспозиционно-сценическая площадка «Полоцк – молодёжная столица», которую представят лучшие молодёжные творческие коллективы ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» и ГУК «Полоцкий городской Дворец культуры». 

      На стильной площадке, олицетворяющей корабль, плывущий на волнах таланта и успеха, можно будет совершить увлекательнейшее путешествие по самым модным молодёжным течениям. Здесь будут работать мастер-классы по хип-хопу, сальсе, бачате, восточным танцам, косоплетению, любителей живой музыки порадует дуэт акустических гитар. Безграничный позитив и эмоциональную разрядку подарят краски холли. Косплей-зона «Полоцкая улыбка» с красочными персонажами и героями из любимых фильмов удивит и развеселит самого требовательного зрителя. PLAY-группа черлидеров с молодёжной игровой программой зарядит бодростью на целый день. Благодаря активному участию Полоцких учреждений, организаций и предприятий, молодёжная площадка на «Славянском базаре в Витебске - 2017» обретёт яркое, красочное и стильное оформление, что позволит достойно представить наш родной Полоцк.

      В воскресенье, 16 июля в 15.15 на площади Свободы можно будет поболеть за полочан на празднике-конкурсе мастерства культорганизаторов «Начинай с зарядки новый день», а в 17.30 творческий коллектив Полоцкого районного Центра культуры будет презентовать бренд «Полоцк – молодёжная столица», в рамках областного конкурса тематических театрализованных площадок брендов районов и городов области. Изюминкой выступления этого года станет презентация «Брамы бренда».

      Приезжайте в фестивальный Витебск, и проведите яркий уик-энд вместе с «Полоцкой молодёжной столицей»!

      Славянский базар – 2017


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