Выяснена проблема аварий на новополоцких дорогах

Совсем недавно в Новополоцке прошло заседание городского исполнительного. Участниками данной встречи было обращено внимание на анализ состояния дорожной безопасности в Новополоцке. В итоге, они пришли к общему мнению,что настоящей проблемой новополоцких дорог является ДТП ч участием пешеходов. И такая оценка действительно справедлива. Ведь не прошло и половины текущего года, а из семи дорожно-транспортных происшествий три произошли с участием пешеходов. Из этих семи ДТП один человек погиб и два получили тяжелые травмы. По причине нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов произошло два ДТП. Совсем недавно в Новополоцке прошло заседание городского исполнительного. Участниками данной встречи было обращено внимание на анализ состояния дорожной безопасности в Новополоцке. В итоге, они пришли к общему мнению,что настоящей проблемой новополоцких дорог является ДТП ч участием пешеходов. И такая оценка действительно справедлива. Ведь не прошло и половины текущего года, а из семи дорожно-транспортных происшествий три произошли с участием пешеходов. Из этих семи ДТП один человек погиб и два получили тяжелые травмы. По причине нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов произошло два ДТП.





Проблема выявлена, теперь осталось найти её решение и начало в этом вопросе уже положено.





Как сообщил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергей Миненок, с 26 по 30 июня ГАИ проводится республиканская профилактическая акция «Безопасный переход!».

Впрочем, некоторые меры предприняты уже сейчас. Так, Госавтоинспекция Новополоцкого ГОВД ежедневно проводит отработку нерегулируемых пешеходных переходов, что безусловно является ощутимым вкладом в предупреждение ДТП и контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов.





Стоит заметить, что в ходе проведения акции схитрить перед стражами дорог у новополчан не получится. Дело в том, что нарушения правил предоставления преимущества пешеходам при переходе ими проезжей части дороги по нерегулируемым пешеходным переходам проводятся сотрудниками ГАИ с использованием автомобилей стандартной окраски и средств фото-видео фиксации.





Но пешим участникам движения расслабиться тоже не дадут, а особенно тем, которые нарушают правила перехода проезжей части. Ко всем нарушителям будут применены строгие меры административного воздействия.





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