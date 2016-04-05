Выяснена проблема аварий на новополоцких дорогах

В последнее время В Полоцке, да и по всей Витебской области прокатилась новая волна ДТП. И многие из них связаны с превышением скорости движения до недопустимого уровня. В связи с этим было принято решение, с 20 по 25 июня в...
Следователи просят помочь и насколько возможно посодействовать в расследовании аварии, которая произошла вечером 3 мая в Оршанском районе. Трагедия случилась около 22.00 вблизи деревни Антоновка. За рулём Renault Meganе...
Витебская область особенно прославилась 2 и 3 февраля: произошло 19 ДТП, несколько с особо серьезным исходом, одно закончилось трагической смертью. По данным ГАИ УВД областного исполкома, все 19 происшествий закончились для...
Напомним, что в минувшую пятницу в Новополоцке состоялся выездной прием граждан по личным вопросам, который провел главный инспектор по Витебской области Александр Позняк. Проблем у новополчан хватает, поэтому А.Позняку пришлось...
Печальная ситуация, сложившаяся на дорогах нашего города не оставлена без внимания. По словам старшего госавтоинспектора отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергея Минёнка, в городе действует специальное комплексное мероприятие. Сергей...
26 ноября на пресс-конференции в ГАИ Витебского региона были обнародованы статистические данные в отношении ДТП. Согласно этим данным, зафиксирован рост скрывающихся с места ДТП водителей по Витебской области. Если в 2015 году...
Мокрый снег и дождь в городе вносят свои коррективы в дорожную обстановку - за прошедшие сутки в Витебской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие, 22 из них — в областном центре. Пять ДТП относятся к особой...
Снежная метель, плохая видимость на дороге и вырастающие сугробы сыграли свою роковую роль. 2 ноября, по дороге из Новополоцка в Полоцк, за остановкой Чернещино утром лежал перевернутый автомобиль. Также на скоростной дороге в...
Несмотря на все попытки урегулировать сложившуюся в Новополоцке ситуацию на дорогах, с каждым днем становится всё больше дорожно-транспортных происшествий. Доводим до вашего сведения, что сегодня, 26 октября, утром,...
До 28 октября планируется приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ к местам массового передвижения пешеходов. В рамках данной акции намечено осуществить целый комплекс мероприятий: проведение рейдов по отработке в часы...
На одном из пешеходных переходов по ул.Калинина,3 в городе Новополоцк, под колесами иномарки оказался девятилетний мальчик. Авария произошла во вторник, 05.04.2016г., около 08:30 утра на территории нерегулируемого пешеходного...
Лидирующие позиции среди числа случаев зафиксированного производственного травматизма, у новополоцкого строительного треста № 16. Такую статистику показали подведение итогов за прошедший 9-месячный период этого года. Одним из...
Служба Государственной автоинспекции, ранее входившая в структуры УВД Витебского облисполкома, в недавнем времени вошла в структуры ОВД Полоцкого райисполкома. В ОВД работает 38 инспекторов ГАИ, обеспечивающих безопасность на...
По информации Александра Коротченко, начальника отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД: "Наличие двух колес, равносильно двойной опасности. За прошедшие полгода, произошло 106 аварий по вине мотоциклистов, в них погибло 16 людей и еще 110...
Передвигаться с включенным ближним светом даже в светлое время суток, обязаны все водители передвигающиеся по Полоцку и всей Беларуси. Требование к водителям всех транспортных средств, выдвинуто в связи с проведением...
Отдел Госавтоинспекции на ул.Держинского,2 сформирован в конце февраля 2015 года. Создание отдела, позволяет осуществлять более оперативную реакцию на возникающие в городе дорожные происшествия. По словам Александра...
По информации ГАИ, наступление весеннего периода традиционно связанно с учащением случаев ДТП с участием мотоциклистов и водителей других двухколесных транспортных средств. Водители большинства из них молодые люди, несколько...
В городе с участием пешеходов совершено 12 ДТП, в которых погибло 2 человека, а ранено 10. При этом уменьшилось число ДТП по вине пешеходов, в которых пострадавшие получили травмы различных степеней тяжести. Гибели пеших...
Закончились летние каникулы, начался учебный год, дети после отдыха окунулись в городскую суету. Сейчас главная задача взрослых – приложить все усилия, чтобы дорога ребенка в школу была безопасной. Конечно, в первую очередь...