24 июня на берегу озера Белое в деревне Азино состоялся праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи "Звени, волна озёрная!". 24 июня на берегу озера Белое в деревне Азино состоялся праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи "Звени, волна озёрная!".

Этот праздник проходит вот уже в третий раз, и все местные жители, а также Полочане и Новополочане с большим удовольствием проводят свой выходной вместе с нами. В этом году, несмотря на прохладную погоду, было весело. Все желающие смогли принять участие в "Битве стихий" и побороться на стороне Водяного и Русалки либо Поветрули и Лесовика, в роли которых были работники Матюшевского сельского Дома культуры.

Поучаствовали в конкурсе песчаных скульптур, мастер-классе по изготовлению корабликов, отведали азинскую уху, покатались на катамаранах и лошадях. А самые смелые и закалённые даже приняли водные процедуры - не побоялись прохлады и искупались в озере. На ура воспринимали зрители акцию "Мы - за ЗОЖ!" и зажигательные музыкальные номера от артистов ГУК "Полоцкий районный Центр культуры". А работники Азинского СДК подготовили испытания для настоящих рыбаков.

Загляните в наш фотоальбом и Вы сами увидите как было весело. А главное, не пропустите праздник "Звени, волна озёрная!" - 2018!

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