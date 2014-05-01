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      • Праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи "Звени, волна озёрная!"

      Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 13:13
      (голосов: 1)

      Звени, волна озёрная

      24 июня на берегу озера Белое в деревне Азино состоялся праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи "Звени, волна озёрная!".
       
      Этот праздник проходит вот уже в третий раз, и все местные жители, а также Полочане и Новополочане с большим удовольствием проводят свой выходной вместе с нами. В этом году, несмотря на прохладную погоду, было весело. Все желающие смогли принять участие в "Битве стихий" и побороться на стороне Водяного и Русалки либо Поветрули и Лесовика, в роли которых были работники Матюшевского сельского Дома культуры.
       
      Поучаствовали в конкурсе песчаных скульптур, мастер-классе по изготовлению корабликов, отведали азинскую уху, покатались на катамаранах и лошадях. А самые смелые и закалённые даже приняли водные процедуры - не побоялись прохлады и искупались в озере. На ура воспринимали зрители акцию "Мы - за ЗОЖ!" и зажигательные музыкальные номера от артистов ГУК "Полоцкий районный Центр культуры". А работники Азинского СДК подготовили испытания для настоящих рыбаков.
       
      Загляните в наш фотоальбом и Вы сами увидите как было весело. А главное, не пропустите праздник "Звени, волна озёрная!" - 2018!

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

      Звени, волна озёрная

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