24 июня на берегу озера Белое в деревне Азино состоялся праздник летнего отдыха у воды и приятных впечатлений для всей семьи "Звени, волна озёрная!".
Это день отдыха на берегу одного из самых живописных озёр Полотчины – озере Белое, что находится в деревне Азино Полоцкого района. К услугам отдыхающих обустроенный пляж, лодки, катамараны, кафе, зона отдыха, где можно...
Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В...
Райисполком Полоцка и Министерство образования Беларуси в этом году особенно отличились: они запланировали проведение праздника для всех молодых людей Беларуси. Мероприятие состоится 2 и 3 февраля 2017 года в городе Полоцк. Эта...
Есть такая профессия – людей спасать! 19 января в Республике Беларусь отмечается День спасателя. В большом зале ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» традиционно собрались в этот день на торжественное мероприятие лучшие...
В этом году в деревне Богатырская решили справить Коляды нетрадиционно. Субботним староновогодним утром на площадке возле библиотеки собрались работники сельских Домов культуры из деревень Матюши и Фариново, агрогородков...
8 октября в агрогородке Зелёнка состоялся показательный проект – народный праздник «Кузьминки». Организаторы праздника (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» и...
13 августа в деревне Фариново состоится ежегодный праздник открытых дверей "Фариновская марка" - 2016. ...
В небольшой деревне Шатилово Горянского сельского Совета принято каждый год устраивать День деревни. Но в этом году этот праздник приобрёл другое, более масштабное звучание. 6 августа на берегу реки Оболянка собрались все...
В субботу 23 июля в агрогородке Близница было особенно оживлённо. Лучших представителей сельхозпредприятий Полоцкого района, гостей и местных жителей собирал молочный фестиваль – бренд-шоу «Близница-Milk-Land». ...
6 июля 2016г. г.п. Ветрино Полоцкий район Купалье - самый мистический и загадочный праздник в году. В эту необыкновенную ночь жители и гости Полоцкого района собрались в городском посёлке Ветрино на «Купальской...
25 июня на озере Белое состоится праздник выходного дня «Звени, волна озёрная!». С 14.00 на зелёной зоне у Азинского СДК Вас будет ожидать масса приятных впечатлений и ярких эмоций, а также солнце и чистый воздух. Мы приготовили...
В городе Полоцк состоялись соревнования районных этапов «Новых имен 2016», каждый год проводимого по всей Беларуси конкурса. На этот раз конкурс включал новую номинацию посвященную декоративному прикладному искусству, в номинации...
В пятницу, 14 августа город станет медовой столицей Беларуси. Медовой станет расположенная в центре города пр проспекту Франциска Скорины аллея. Полочане и гости Полоцка станут участниками необычного сладкого праздника....
02 августа Полоцк отмечал праздник работников железной дороги - "День Железнодорожника". Праздник профессионалов железнодорожного дела традиционно отмечают в августе, в первое воскресенье последнего летнего месяца. В Полоцке...
В 17:00 в четверг 23 июля в честь Дня Пожарной службы в городе Новополоцк на пл.Строителей, Городской отдел по ЧС организует показ-выступление сотрудников МЧС. На посвященных Дню Пожарных Служб праздничных мероприятиях,...
Программа: День Молодежи каждый год отмечается в Беларуси. Днем празднования молодежного праздника принято считать последнее июньское воскресенье. В этом году это 28 июня. Молодежный праздник Новополоцк встретит представив...
КУП «Полоцкий городской парк культуры и отдыха», приглашает всех жителей Полоцка и гостей города, посетить парк в пятницу 1 мая 2015 года и стать участниками открытия весенне-летнего сезона. Парк приготовил для гостей праздничную...
Праздник «Гуканне вясны» здесь проводят уже четыре года. Фольклорная группа «Варган», созданная на историко-филологическом факультете, старается сохранять народные традиции. А студенты не против отдохнуть...